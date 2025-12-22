Bên cạnh mục tiêu bảo vệ an toàn cho trẻ em, “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” đã được triển khai cũng như “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” đang được xây dựng, còn có mục tiêu hỗ trợ trẻ em phát triển, nâng cao năng lực số dựa trên những tiện ích của môi trường mạng, hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam biết làm chủ công nghệ.

Một mục tiêu của chương trình quốc gia về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên mạng là giúp các em nâng cao năng lực số dựa trên những tiện ích của môi trường mạng, từ đó hình thành thế hệ công dân số biết làm chủ công nghệ.

Các chương trình giáo dục cùng các cuộc thi ứng dụng công nghệ dành cho trẻ em, thanh thiếu niên như “AI for Good Việt Nam”, cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI giải quyết các vấn đề xã hội do Viện Nghiên cứu quản lý Phát triển bền vững - MSD và Tổ chức Giáo dục InterEdu phối hợp tổ chức là những hoạt động cụ thể góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực số cho trẻ em.

Được phát động mới đây trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest 2025, chương trình giáo dục và cuộc thi “AI for Good Việt Nam 2026” có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo - Giáo dục nhân văn” nhằm mang đến cho học sinh Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 cơ hội học tập và ứng dụng AI để thay đổi các vấn đề phức tạp của nhân loại một cách hiệu quả và có trách nhiệm, qua đó giúp các em trở thành những công dân số chuẩn, làm chủ công nghệ.

Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ sớm thí điểm đưa giáo dục AI vào các trường học, “AI for Good Việt Nam 2026” là một trong những hướng tiếp cận phù hợp được khuyến khích. Bởi lẽ, hoạt động này vừa phù hợp với 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực bao gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI và thiết kế hệ thống AI, vừa giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội, đảm bảo AI phục vụ cuộc sống con người an toàn và nhân văn.

Viện trưởng Viện MSD Nguyễn Phương Linh nhấn mạnh: AI for Good là một hành trình giáo dục khai phóng, nơi học sinh được rèn luyện để trở thành công dân số có tâm và có trách nhiệm.

Theo Ban Tổ chức, năm nay “AI for Good Việt Nam” được cải tiến thành chương trình giáo dục và cuộc thi với nhiều điểm đổi mới, tiêu biểu: Các giáo viên và học sinh có thể tham gia học trực tuyến các chủ đề về AI for Good trên nền tảng học tập trực tuyến learning.msdvietnam.org hoặctrên kênh TikTok với hashtag “#AiforGood”. Bên cạnh đó, “AI for Good Việt Nam 2026” còn kết nối trực tiếp với chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa, môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, khuyết tật, nhân đạo; đồng hành cùng Techfest 2025–2026 để mở rộng cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo...

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện MSD nhấn mạnh: Không chỉ là một cuộc thi, AI for Good là một hành trình giáo dục khai phóng, nơi học sinh được rèn luyện để trở thành công dân số có tâm và có trách nhiệm.

“Chúng tôi không dạy trẻ trở thành kỹ sư phần mềm thuần túy, mà khơi dậy trong các em khát vọng đặt câu hỏi, thấu cảm con người, và kiến tạo giải pháp bằng công nghệ để phục vụ cuộc sống. Khi học sinh biết quan sát quanh mình, biết nghĩ lớn từ điều nhỏ nhất, thì chính các em sẽ là lực lượng đổi mới sáng tạo bền vững cho tương lai của Việt Nam”, bà Nguyễn Phương Linh chia sẻ.

Dự kiến diễn ra đến hết tháng 7/2026, theo thể lệ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc sẽ tham dự “AI for Good Việt Nam 2026” theo nhóm từ 2 đến 6 người theo các bảng Tiểu học, THCS và THPT. Các đội sẽ áp dụng những bài được học để thiết kế một ý tưởng tạo ra sự khác biệt trong việc giải quyết các thách thức của cộng đồng.