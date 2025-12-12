"Quản lý rủi ro trong quá trình chuyển đổi lên môi trường số, phát triển kinh tế số và xã hội số an toàn. Bảo vệ người dân, doanh nghiệp trước những nguy cơ, rủi ro, tác nhân xấu xâm hại tới lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng bảo vệ trẻ em và các đối tượng yếu thế trên môi trường mạng” là quan điểm đã được khẳng định rõ trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên mạng, Việt Nam đã có chương trình quy mô quốc gia triển khai từ năm 2021 với mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm với trẻ em dưới mọi hình thức; đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để các em biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng...

Theo Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng Ngô Tuấn Anh, không tách trẻ em khỏi Internet, mạng xã hội nhưng cần quản lý, kiểm soát việc sử dụng để hạn chế các rủi ro và đảm bảo an toàn, hữu ích.

kể từ ngày 10/12, Australia chính thức cấm người dùng dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội trên những nền tảng như TikTok, Facebook và YouTube. Bình luận về động thái này, chuyên gia Ngô Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần An ninh mạng SCS, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng nhận định: Lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội của Australia cho thấy một cách rõ ràng rằng những tác động tiêu cực của Internet, mạng xã hội với trẻ em đặc biệt là các tác động tiêu cực và rủi ro tới sức khỏe tâm thần, an toàn và sự phát triển của trẻ em không chỉ còn là những cảnh báo mà đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Trước những tác động đó, các quốc gia cũng đang có sự chuyển dịch từ những khuyến nghị thực hiện các giải pháp an toàn, sang việc luật hóa và áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn để điều chỉnh nhằm giảm bớt rủi ro và tác động tiêu cực.

“Đạo luật An toàn trực tuyến của Australia, nhất là các nội dung liên quan tới an toàn cho trẻ em không chỉ đặt rõ trách nhiệm và buộc các nền tảng phải thay đổi trong việc thực thi mà còn khiến người dùng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc sử dụng, quản lý, giám sát con em mình trên môi trường mạng”, ông Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh trong nước, ông Ngô Tuấn Anh cho hay, là quốc gia có tỷ lệ trẻ em tiếp cận, sử dụng Internet và mạng xã hội ở mức cao, Việt Nam đã sớm có các chính sách bảo vệ sự an toàn của trẻ trên không gian mạng, tiêu biểu là Đề án 830 về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, hay Nghị định 147 về quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Các văn bản này đã quy định rõ trách nhiệm của các bên trong đó có các nền tảng trong việc bảo vệ thông tin, ngăn chặn xâm hại, và có công cụ kỹ thuật để kiểm soát thời gian, nội dung, quản lý thông tin của trẻ em. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn có "khoảng trống".

“Với bối cảnh Việt Nam, tôi cho rằng không nên áp dụng và thực thi một cách cứng nhắc mà cần có quan điểm tiếp cận phù hợp. Không tách trẻ em khỏi Internet, mạng xã hội nhưng cần quản lý, kiểm soát việc sử dụng để hạn chế các rủi ro và đảm bảo an toàn, hữu ích. Không chỉ tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ mà còn cần trang bị kỹ năng số an toàn. Đồng thời, cần thực thi và có công cụ để thực thi nghiêm khắc các quy định”, Giám đốc Công ty SCS nêu quan điểm.

Khẳng định sự cần thiết phải có cách tiếp cận đa chiều, cởi mở và cân bằng trong bảo vệ trẻ em trên Internet, mạng xã hội, Giám đốc Công ty SCS cũng điểm ra loạt giải pháp cần được quan tâm triển khai.

Đó là, thiết lập và thực thi chặt chẽ các khung pháp lý, quy định an toàn; có các chế tài để kiểm soát các rủi ro; cần có giới hạn độ tuổi trẻ được tạo tài khoản và sử dụng; giới hạn thời gian truy cập. Các quy định này có thể được thực thi ngay bởi các công nghệ, kỹ thuật hiện có thể hỗ trợ được.

Tăng cường tính trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng, dịch vụ để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân cũng như kiểm soát tốt hơn các nguồn thông tin. Cung cấp các công cụ cơ bản để kiểm soát độ tuổi, thời gian sử dụng, công cụ đảm bảo an toàn thông tin tối thiểu.

Cùng với đó, tăng cường sự giám sát và trách nhiệm của các cha mẹ, người giám hộ bởi hơn ai hết họ là những người thấu hiểu và có thể hướng dẫn, trang bị kỹ năng và có thể đồng hành cùng con trên môi trường mạng.

Đặc biệt, cần chú trọng trang bị kỹ năng số cho người dùng, nhất là trẻ em để các em có thể nhận diện và tránh xa các nguy cơ, rủi ro cũng như có kỹ năng bảo vệ mình. “Hơn hết, vai trò quan trọng nhất vẫn thuộc về mỗi người dùng. Do đó, trẻ em cần có sự hỗ trợ đồng hành của gia đình, nhà trường và trách nhiệm nghiêm khắc từ các nền tảng và cơ quan quản lý”, chuyên gia Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh.