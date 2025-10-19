Tác giả Nguyễn Thị Thị Thanh Thúy tại buổi giao lưu.

Sáng 19/10, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam (chi nhánh TP.HCM), buổi ra mắt sách Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp như một buổi tri ân dành cho những con người từng để lại dấu son trong lịch sử, văn hóa và đức tin của Sài Gòn xưa.

Phát biểu tại buổi giao lưu, linh mục Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa (giáo xứ Chợ Quán) chia sẻ một góc nhìn về giá trị di sản của gia tộc Huyện Sĩ. Cha nói: “Điều để lại muôn đời không phải là tài sản mà là những công trình góp phần thăng tiến xã hội và Giáo hội”. Từ tấm lòng của bà Huyện Sĩ - người phụ nữ thầm lặng mà kiên cường, đến Hoàng hậu Nam Phương - cháu ngoại Huyện Sĩ, người có nhiều đóng góp xã hội và nhân đạo, đều là những minh chứng sống động cho sức mạnh nội tâm và trí tuệ của người nữ trong dòng chảy lịch sử.

Vị Linh mục nói, nghiên cứu cho thấy các phụ nữ trong gia tộc Huyện Sĩ không phô trương, không “kẻ bảng nêu tên”, mà sống đúng tinh thần Kinh Thánh: “Tay phải làm không để tay trái biết”. Họ mở trường, lập quỹ học bổng, gửi con cái du học để mở mang trí thức, rồi âm thầm dùng kiến thức ấy phục vụ lại cộng đồng. Chính tinh thần giáo dục và dấn thân ấy đã giúp Huyện Sĩ Lê Phát Đạt và các thế hệ hậu duệ để lại dấu ấn vượt thời gian: từ các nhà thờ, trường học, đến các công trình bác ái, nơi tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang giữa lòng đô thị.

Khoảng 100 người quan tâm tham dự.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ trong buổi giao lưu: “Tôi luôn tin rằng di sản không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở tinh thần, trong từng sợi chỉ của ký ức văn hóa”. Chị kể, chính nhờ Hoàng hậu Nam Phương - người cháu ngoại của bà Huyện Sĩ - từng đồng ý chụp hình mặc áo dài và nhờ những bức vẽ cũ của bà Huyện Sĩ trong trang phục truyền thống mà ngày nay các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu quý để phục dựng di sản áo dài Việt Nam.

“Tôi ước mơ có một cuốn sách riêng về áo dài, bởi mỗi nếp áo, mỗi đường chỉ đều là ký ức của một dân tộc biết trân trọng vẻ đẹp và phẩm hạnh” - chị nói.

Cuốn Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành là kết quả của quá trình điền dã nhiều năm, thu thập tư liệu trong và ngoài nước, từ các trang Gallica (Pháp), Thư viện Quốc gia đến những cuộc trò chuyện với hậu duệ Huyện Sĩ ở Tân An, Đà Lạt, Huế, Bình Dương...

Cấu trúc sách gồm 3 chương: “Gia tộc Huyện Sĩ”, “Hậu duệ của gia tộc Huyện Sĩ” và “Tìm lại dấu xưa”, tái hiện hành trình của một gia tộc vừa gắn với lịch sử hình thành Sài Gòn, vừa góp phần xây dựng nền giáo dục, bác ái, văn hóa thời cận đại.

Điều đáng quý nhất ở công trình này - như nhận định của nhiều học giả tham dự - là sự liêm chính trong nghiên cứu và thái độ tri ân di sản. Cuốn sách không chỉ trả lại vị trí xứng đáng cho một dòng họ có công lớn với thành phố mà còn mở rộng hơn: đó là lời nhắc để mỗi người hôm nay nhìn lại lịch sử bằng lòng biết ơn và trân trọng.

Từ câu chuyện Huyện Sĩ - Nam Phương, độc giả thấy thấp thoáng một triết lý nhân sinh sâu sắc: biến của cải thành giá trị, biến niềm tin thành hành động và biến sự học thành phục vụ con người. Chính tinh thần ấy khiến buổi ra mắt sách không chỉ là giới thiệu một ấn phẩm mà là tiếng chuông ngân vọng của tri thức, nhân hậu và lòng tin - những giá trị bất biến của Sài Gòn trong suốt hành trình phát triển của mình.

Được biết, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy, năm ngoái đã cùng TS.Vĩnh Đào ra mắt tập sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại, NXB Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh nghiên cứu, viết sách, chị Thúy còn được biết đến là nhà hoạt động xã hội bền bỉ, hội trưởng Hội Quán Các Bà Mẹ.