Video: HUR/Ukrinform

Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo trên mạng Telegram hôm 5/12 của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, đơn vị đặc nhiệm Prymary trong 2 tuần qua đã tiến hành hoạt động “phi quân sự hóa một cách bài bản tại bán đảo Crưm”.

Trích đoạn thông cáo viết: “Trong hai tuần qua, đặc nhiệm Prymary đã thực hiện 8 cuộc tấn công chính xác vào hạ tầng quân sự tại bán đảo Crưm, gây một số tổn thất cho đối phương”, kèm đoạn video ghi lại cảnh các cuộc tập kích được tiến hành bởi FPV nhằm vào những mục tiêu quân sự như máy bay cường kích Su-24, radar 39N6 Kasta-2E2, UAV Orion, 2 hệ thống radar 48Ya6-K1 Podlot.

Cảnh FPV Ukraine lao vào cường kích Su-24 của Nga ở bán đảo Crưm. Ảnh: HUR/Ukrinform

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về đoạn thông cáo và video do phía Ukraine công bố.

Phái viên Mỹ nêu nội dung hội đàm với Ukraine

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 5/12, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tiết lộ một số chủ đề vừa được bản thân và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận cùng phái đoàn Ukraine.

“Trong cuộc họp, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Rustem Umerov tái khẳng định ưu tiên của Kiev là đảm bảo một thỏa thuận bảo vệ sự độc lập và chủ quyền của nước này, đảm bảo sự an toàn cho người dân Ukraine và tạo ra nền tảng vững chắc cho một nền dân chủ thịnh vượng. Chúng tôi đã thảo luận về kết quả của cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn Mỹ và phía Nga, cũng như các bước đi nhằm chấm dứt xung đột”.

Theo ông Witkoff, hai phái đoàn Mỹ và Ukraine nhất trí rằng tiến triển thực sự để hướng đến bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Nga trong việc thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài.

Sau đó, các bên tham gia hội đàm cũng thảo luận về công cuộc tái thiết cho Ukraine sau xung đột cùng một số sáng kiến kinh tế chung giữa Mỹ và Ukraine.