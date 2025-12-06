Video: Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine

Trong bài đăng trên mạng Telegram hôm 4/12, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) tiết lộ đơn vị đặc nhiệm Prymary của họ vừa thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử nhằm vào chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Nga được triển khai tại sân bay Kacha nằm ở khu vực tây nam bán đảo Crưm.

FPV cảm tử Ukraine lao vào tiêm kích MiG-29. Ảnh: Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine

“Đặc nhiệm của DIU sẽ tiếp tục khiến hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crưm bị ‘suy yếu một cách có hệ thống’, khi phá hủy các radar, hệ thống phòng không và giờ là máy bay chiến đấu”, trích đoạn thông cáo viết.

Chuyên trang quân sự Militarnyi nhận xét, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Ukraine thực hiện đòn tập kích nhằm vào các máy bay chiến đấu được Nga triển khai trên bán đảo Crưm. Vào tháng 5 năm ngoái, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS trang bị đầu đạn chứa bom chùm để tấn công Căn cứ không quân Belbek nằm trong địa phận thành phố Sevastopol.