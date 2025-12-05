Báo Pravda dẫn lời ông Zelensky phát biểu tối 4/12: “Hôm nay, các đại diện Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận với phái đoàn của Tổng thống Donald Trump tại Mỹ. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là thu thập thông tin đầy đủ về những gì đã được đề cập đến ở Nga và những lý do khác mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra để gây áp lực lên Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra nhưng “sẽ hợp tác theo cách xây dựng nhất có thể với tất cả các đối tác để đảm bảo hòa bình được thiết lập”.

Ông Zelensky có phát biểu trên sau khi Nhà Trắng cho biết, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump đã báo cáo ngắn gọn cho người đứng đầu Mỹ và phía Ukraine về kết quả đàm phán của họ với Điện Kremlin vào ngày 2/12.

Phái đoàn Mỹ đã có cuộc đối thoại kéo dài gần 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 2/12. Điện Kremlin cho hay, hai bên đã "không đạt thỏa hiệp nào" về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump mô tả các cuộc đàm phán "tương đối tốt", nhưng ông lưu ý còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra vì "cần có 2 bên mới có thể nhảy điệu tango". Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận việc đạt được sự đồng thuận không phải "nhiệm vụ dễ dàng".

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo, phái đoàn của Kiev tham gia các cuộc đàm phán về "kế hoạch hòa bình" đã nhận được lời mời tới Mỹ để tham gia vòng thương lượng mới sau các cuộc đàm phán Mỹ - Nga ở Moscow.

Trước đó, báo Kyiv Post đưa tin, cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Ukraine với phái đoàn Mỹ tại Brussels, Bỉ đã bị hủy bỏ mà không rõ lý do. Ông Zelensky đã trở về Ukraine, trong khi ông Witkoff và ông Kushner bay về Washington ngay sau cuộc gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow hôm 2/12.

Theo hãng tin BBC, Nhà Trắng sau đó cho biết, đặc phái viên Mỹ Witkoff có kế hoạch hội đàm với Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine tại Miami, bang Florida vào ngày 5/12. Hiện chưa có thêm thông tin về sự kiện này.