Tên lửa 9M739 Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) là một trong số ít vũ khí chiến lược mới được Nga phát triển trong những năm gần đây. Tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và đã được phóng thử nghiệm thành công vào tuần trước.

Theo hãng tin RT, tên lửa của Nga được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ nên không bị giới hạn về nguồn nhiên liệu, từ đó giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như không giới hạn. Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/h và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 - 100m để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Video: RT

Đặc biệt, các radar thông thường không thể phát hiện ra hoạt động của Burevestnik. Chỉ các vệ tinh chuyên dụng mới có thể theo dõi trong giai đoạn tên lửa được phóng và tăng tốc.

Nga phát triển Burevestnik từ năm 2001, nhưng mãi tới năm 2018 thông tin mới được Tổng thống Vladimir Putin công khai. Vào thời điểm đó, ông Putin mô tả Burevestnik là vũ khí độc nhất vô nhị không bay theo quỹ đạo đạn đạo.

Theo ông Putin, lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ của tên lửa Burevestnik "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân, nhưng kích thước nhỏ hơn 1.000 lần". Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, không giống các lò phản ứng thông thường, cần hàng giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để đạt công suất, Burevestnik chỉ cần vài phút hoặc vài giây.

Tuần trước, Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm kéo dài 15 giờ và bay được quãng đường 14.000km. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố, tên lửa hành trình đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định cũng như chứng minh "khả năng vượt qua các hệ thống phòng không và chống tên lửa mạnh mẽ".

Cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik đánh giá Burevestnik là "bước ngoặt" và thừa nhận tên lửa Nga có khả năng vượt qua các khu vực phòng không và radar.