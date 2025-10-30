Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/10 cho biết, ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc nối lại các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân khi viện dẫn sự cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

"Vì các quốc gia khác cũng có chương trình thử nghiệm nên tôi đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Topol-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT, khi các nhà báo đặt hỏi về vấn đề này vào cuối ngày hôm nay (30/10), ông Peskov cho hay: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố nếu ai đó từ bỏ việc tạm dừng thử hạt nhân, Nga sẽ hành động tương ứng. Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và có quyền đưa ra các quyết định về chủ quyền”.

Liên quan tới tuyên bố của ông Trump về việc các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov nói "cho đến nay chúng tôi vẫn chưa biết về chuyện này”.

“Nếu nói về tên lửa Burevestnik, đó không phải là một vụ thử hạt nhân. Tất cả các quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ, do đó đây không phải là một vụ thử hạt nhân”, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Burevestnik là tên lửa hành trình có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân của Nga. Burevestnik được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, cho phép tên lửa có tầm bắn gần như không giới hạn. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik vào tuần trước.

Trong khi đó, Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 2 và phóng 4 tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.

Lần gần đây nhất Nga thử nghiệm vũ khí hạt nhân là vào năm 1990. Mỹ cũng đã dừng các cuộc thử nghiệm vào năm 1992 theo lệnh tạm dừng do Quốc hội nước này yêu cầu.

Theo ước tính mới đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ đang sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga có 5.459 đầu đạn và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035.