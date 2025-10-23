Theo hãng tin CNN, ông Maduro hôm 22/10 nhấn mạnh, Venezuela có 5.000 tên lửa phòng không Igla-S do Nga sản xuất và được đặt tại "các vị trí phòng không quan trọng".

Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông đang cân nhắc tiến hành hoạt động quân sự của Washington bên trong lãnh thổ Venezuela như một phần của chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Bloomberg

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết về sức mạnh của Igla-S và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa", ông Maduro nói.

Igla-S là hệ thống tên lửa tầm ngắn, bay tầm thấp của Nga tương tự như tên lửa Stinger của Mỹ. Chúng có thể bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các máy bay di chuyển thấp.

Theo ông Maduro, tên lửa Igla-S đủ nhẹ để một người lính có thể mang theo và chúng được triển khai "ở những ngọn núi cuối cùng, những thị trấn cuối cùng và những thành phố cuối cùng trên lãnh thổ Venezuela".

Theo Rosoboronexport, công ty của Nga xuất khẩu hệ thống Igla-S, tên lửa này có tầm bắn 6.000m và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao tối đa 3.500m.

CNN cho hay, hiện chưa thể xác minh con số 5.000 tên lửa Igla-S mà Tổng thống Maduro nhắc đến có phải sự thật hay không. Song, theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Igla-S là một phần quan trọng trong kho vũ khí của Venezuela.

Mỹ đã triển khai 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng biển Caribe để tăng cường hoạt động chống lại các băng đảng ma túy, đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự. Ngoài ra, Mỹ đã thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở ngoài khơi bờ biển Caribe.

Hôm 15/10, Tổng thống Trump xác nhận, ông đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro" hay không.

Tổng thống Venezuela Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.