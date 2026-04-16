Ngày 16/4, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Minh Thoại (cựu cán bộ Công an quận 5 cũ) 2 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; Trần Thị Điều (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo buộc, Thoại được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan hành vi “Chống người thi hành công vụ” của Lý Quang Duy.

Khoảng tháng 3/2023, Trần Bình Thuận (người quen của Duy) đến gặp Điều (vợ Duy), nói có quen cán bộ Công an quận 5 (cũ) và có thể giúp đỡ. Sau đó, Điều nhờ Thuận đứng ra xin giảm nhẹ trách nhiệm cho Duy và lấy lại chiếc ô tô đang bị tạm giữ liên quan vụ việc.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Thuận yêu cầu Điều đưa 400 triệu đồng để lo việc, nhưng sau khi thỏa thuận, Điều đồng ý đưa 300 triệu đồng.

Ngày 17/3/2023, Thoại triệu tập Lý Quang Duy đến VKSND quận 5 (cũ). Sau đó, Điều và Thuận đi cùng Duy tới đây.

Sau khi Thoại làm việc với Duy xong, Thuận xin số điện thoại của Thoại để liên lạc, kết bạn Zalo và đặt vấn đề xin cho Duy được tại ngoại khi bị khởi tố. Thoại hướng dẫn Thuận làm thủ tục.

Sáng 18/3, Điều đưa cho Thuận 300 triệu đồng và thêm 105 triệu đồng theo yêu cầu của Thuận để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền.

Sau đó, Thuận thỏa thuận với Thoại đưa 120 triệu đồng để giúp Duy được tại ngoại khi bị khởi tố về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời không bị xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi Thoại làm báo cáo đề xuất áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Duy, do chưa nhận được tiền nên Thoại nhiều lần nhắc nhở. Thuận hứa sẽ đưa thêm 30 triệu đồng nhưng sau đó đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo hành vi của Thoại.

Cơ quan điều tra xác định Thuận đã nhận tổng cộng 405 triệu đồng của bà Điều và thỏa thuận đưa 150 triệu đồng cho Thoại để nhờ giúp Duy được tại ngoại.

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã khởi tố Thuận về tội “Môi giới hối lộ”. Trong quá trình điều tra, Thuận bỏ trốn, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục xử lý.