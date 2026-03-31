Chiều 31/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng và những người liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Có 23 người bị đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có 2 người bị xét xử vắng mặt.

Bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4) có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu. Còn bị cáo Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) được xác định đã xuất cảnh ra nước ngoài từ trước khi bị khởi tố. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này, nhưng đến nay vẫn chưa bắt giữ được.

Trước khi diễn ra phiên tòa này, TAND TP Hà Nội đã kêu gọi ông Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng, ông Thanh được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Tại phiên xử chiều nay, HĐXX công bố lá đơn mà bị cáo Thanh gửi về từ Canada. Nội dung lá đơn nêu: Bị cáo thực sự rất choáng với việc bị truy tố, xét xử vắng mặt dù đã nhờ người nhà nộp 6,25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Trong đơn đề ngày 20/3/2026, nguyên Phó Cục trưởng trình bày rằng, bị cáo đã cố gắng, phấn đấu, đưa công nghệ tiên tiến vào các công trình. Trong nhiệm kỳ công tác của mình, bị cáo cùng anh em đã thay đổi tư duy, sớm đưa công trình hoàn thành, tiết kiệm cho nhà nước 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo cho biết, trong quá trình công tác, bản thân được nhận nhiều bằng khen. Còn hiện tại, sức khỏe bị cáo rất yếu cả về thể chất và tinh thần, sau 2 lần bị đột quỵ, nên không đủ sức khỏe để bay về nước nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề.

“Trước mắt, bị cáo nhờ người nhà khắc phục hậu quả số tiền 6,25 tỷ đồng, mong HĐXX xem xét cho bị cáo được tạo điều kiện để điều trị cho đến khi sức khỏe ổn hơn”, nội dung lá đơn của ông Nguyễn Hải Thanh được HĐXX công khai.

Kèm theo lá đơn của nguyên Phó Cục trưởng là xác nhận bằng tiếng Anh có công chứng, dịch sang tiếng Việt nội dung mà một phòng khám Y học cổ truyền Trung Quốc xác nhận tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Theo đó, bị cáo Thanh bị tình trạng hẹp động mạch vành, chẩn đoán nguy cơ đột quỵ nặng có thể xảy ra. Ông Thanh được bác sĩ yêu cầu chữa trị bằng phương pháp châm cứu theo Y học cổ truyền Trung Quốc, cần được nghỉ trong thời gian 6 tháng để điều trị.

Trong xác nhận, bác sĩ cũng nêu, thời gian điều trị cho ông Thanh cũng có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Phòng khám có để lại địa chỉ để những bên cần thiết liên hệ.

Theo HĐXX, các tài liệu trên sẽ là căn cứ để phía VKS và HĐXX xem xét, giải quyết vụ án.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu

Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của ông Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), ông Thanh đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân (GĐ Công ty Hoàng Dân), Lê Vũ Hùng (TGĐ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4) về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu, trúng gói thầu số 36 của dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An) và sẽ được Dân chi tiền cảm ơn.

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, ông Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh (PGĐ Ban 4) cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu 36 cho Công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, đảm bảo trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Thanh đã nhận trực tiếp của Dân và Thịnh tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, ông Thanh chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (GĐ Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng. Ông Thuyết sau đó đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định, gây hậu quả thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Với các hành vi trên, ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,2 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại hàng chục tỷ đồng.