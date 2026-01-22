Rostyslav Shurma, cựu phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Presidential Office

Tờ Kyiv Independent đưa tin, theo thông báo của NABU có 9 nghi phạm bị buộc tội trong vụ án này. Anh trai của ông Shurma là Oleh, đồng sở hữu công ty KD Năng lượng và Năng lượng tái tạo của Zaporizhzhia, cũng bị buộc tội.

Các nghi phạm khác bao gồm một cộng sự của ông Rostyslav Shurma, nhân viên của các công ty năng lượng và một cựu giám đốc thương mại tại công ty điện lực Zaporizhzhiaoblenergo. Các nghi phạm bị cáo buộc tham ô 141,3 triệu Hryvnia, tương đương 3,28 triệu USD. Ông Shurma không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo NABU, anh em ông Shurma đã tiếp quản các công ty năng lượng ở tỉnh Zaporizhzhia từ năm 2019 đến năm 2020 và xây dựng các nhà máy điện mặt trời tại đây. Cơ quan này cho biết họ đã bán điện theo "giá điện xanh".

Chương trình giá điện xanh, được chính phủ Ukraine đưa ra vào năm 2008, là mức giá điện cao hơn giá thị trường nhằm khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo. Kể từ khi được triển khai, chương trình này phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng, với việc các doanh nhân thân với chính phủ bị cho là trục lợi từ thuế suất xanh.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và kiểm soát một phần tỉnh Zaporizhzhia, các nhà máy điện mặt trời đã mất kết nối với Hệ thống Năng lượng Thống nhất của Ukraine, bị hư hại và nhân viên cũng rời đi. Tuy nhiên, theo NABU, những công ty do các nghi phạm kiểm soát vẫn tuyên bố sản xuất điện và nhận thanh toán theo giá xanh, dù trên thực tế không cung cấp điện cho hệ thống năng lượng của Ukraine.

Năm 2023, ông Rostyslav Shurma xác nhận anh trai ông đã nhận các khoản thanh toán của chính phủ Ukraine cho các nhà máy năng lượng mặt trời đặt tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Ông Shurma từng là phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky từ năm 2021 đến năm 2024. Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật đã xác nhận với báo Kyiv Independent rằng cả cựu phó chánh văn phòng Shurma và anh trai ông hiện sống ở nước ngoài.