Video: United Media

Báo United Media đưa tin, các hệ thống của Nga bị phá hủy được xác định là Buk-M2 và Buk-M3, cả hai đều được coi là tài sản phòng không tầm trung chủ lực của Nga.

Trung tâm hệ thống không người lái Nhóm Kursk của Ukraine đã phát hiện được các hệ thống phòng không của Nga di chuyển và thực hiện một cuộc tấn công chính xác.

Theo tuyên bố của quân đoàn không vận Ukraine, lực lượng Nga đã cố gắng che giấu các hệ thống phòng không bên trong một khu vực rừng rậm nhưng các đơn vị trinh sát Ukraine vẫn có thể xác định vị trí của chúng bất chấp lớp ngụy trang.

Hệ thống Buk đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga và cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ukraine cho rằng 2 hệ thống Buk bị phá hủy là tổn thất cả về chiến thuật và tài chính đối với lực lượng Nga hoạt động trong khu vực.

Theo ước tính từ các nguồn mở, giá của một hệ thống Buk-M2 vào khoảng 25 triệu USD, trong khi hệ thống Buk-M3 tiên tiến hơn có thể có giá lên tới 45 triệu USD. Tổng cộng, lực lượng Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 70 triệu USD thiết bị phòng không chỉ trong vài phút.

Trước đó, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã mở các cuộc tấn công tầm xa có mục tiêu trong suốt năm 2025, phá hủy hoặc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga với tổng trị giá ước tính 4 tỷ USD.

Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin Ukraine đưa ra.