Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: unian.net

Theo kế hoạch việc ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra vào tuần này tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo RT, cái gọi là "kế hoạch thịnh vượng" giữa Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm mục đích cung cấp cho Kiev nguồn tài chính cần thiết để tái thiết cho tới năm 2040 sau một lệnh ngừng bắn. Kế hoạch này được cho là xoay quanh thỏa thuận khoáng sản đất hiếm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết năm ngoái.

Ông Trump khẳng định "kế hoạch thịnh vượng" sẽ bù đắp hàng tỷ USD mà chính quyền Mỹ trước đây đã chi cho Ukraine. Theo tờ The Telegraph, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gọi thỏa thuận này là một phần quan trọng của gói ngừng bắn tổng thể mà ông đã đàm phán với Nga trong vài tháng qua.

Một quan chức EU nói với tờ Financial Times: "Hiện tại chưa có thỏa thuận nào được ký kết". Một quan chức khác cho hay: "Đã có sự thay đổi trong thái độ" và đề cập tới cuộc khủng hoảng Greenland. Tuy nhiên theo Financial Times, “kế hoạch thịnh vượng” không bị hoãn vô thời hạn và vẫn có thể được ký kết vào một thời điểm sau đó.

Moscow từ lâu đã khẳng định rằng những người ủng hộ Kiev ở châu Âu đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tháng trước cho biết, sau khi chính quyền của ông Trump lên nắm quyền ở Washington, châu Âu “đã nổi lên như trở ngại chính cho hòa bình.”

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm qua (21/1), người đứng đầu nước Mỹ nói Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky “đang ở thời điểm có thể cùng nhau đạt được thỏa thuận”. Ông Trump cũng thông báo sẽ gặp Tổng thống Ukraine vào ngày 22/1, cùng ngày một nhóm các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.