Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 13/8 tuyên bố Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về giải pháp cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi không biết về những đề xuất mới của ông Zelensky. Nga cũng không nhận được bất kỳ đề xuất mới nào thông qua Mỹ", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner chuẩn bị tới thăm Nga để thúc đẩy tiến trình hòa đàm, ông Ryabkov nói vấn đề này vẫn đang được theo dõi kỹ càng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

"Thỉnh thoảng lại xuất hiện những đồn đoán công khai về chủ đề này. Chúng tôi chắc chắn có thể nhanh chóng thu xếp tiếp đón các đặc phái viên Mỹ khi kế hoạch thực tế của họ trở nên rõ ràng hơn", ông Ryabkov cho hay.

Cách đây một ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev đã gửi đề xuất tới các nhà đàm phán Mỹ về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột với Nga. "Chúng tôi đã truyền đạt các đề xuất của mình tới phía Mỹ. Họ có thể giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và gây áp lực khiến Nga thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc cuộc xung đột", ông Zelensky nói.

Nga kiểm soát thêm làng ở Donetsk, trao trả 261 thi thể binh sĩ cho Ukraine

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Petrovka ở vùng Donetsk.

"Ngoài việc đẩy lùi đối thủ ra khỏi Petrovka, quân đội Nga còn tiến hành tập kích các vị trí đóng quân của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 149 khu vực", phía Nga thông tin.

Cùng ngày 13/8, truyền thông Nga cũng xác nhận việc Moscow trao trả 261 thi thể binh sĩ cho Ukraine, trong khi Kiev chỉ bàn giao lại 24 thi thể.