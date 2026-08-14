Các cảng của Ukraine trên sông Danube. Ảnh: RT

Theo đài RT, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào mạng lưới hậu cần ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các cuộc oanh tạc bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm 13/8 đã đánh trúng cơ sở hạ tầng đường sắt tại Izmail, nơi được cho dùng để bốc dỡ, lưu kho và vận chuyển hàng hóa quân sự cùng nhiên liệu cung cấp cho quân đội Ukraine.

Trước đó, quân đội Nga cũng tấn công cơ sở hạ tầng cảng Izmail và một địa điểm triển khai quân tạm thời của binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, một sở chỉ huy quân sự tại cảng Reni, cách Izmail khoảng 45km về phía tây cũng bị đánh trúng.

Các cảng Izmail, Reni và Ust-Dunaisk ở thành phố Vilkovo đều nằm dọc theo sông Danube, tuyến biên giới tự nhiên giữa tỉnh Odessa của Ukraine và Romania. Những cảng này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần của Ukraine khi các tuyến vận tải qua Biển Đen chịu áp lực ngày càng lớn từ các cuộc tấn công của Nga.

Moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào tàu thuyền phục vụ các cảng biển của Ukraine thường xuyên hơn, coi đây là hành động đáp trả việc các lực lượng Kiev liên tục tấn công các tàu dân sự của Nga ở Biển Azov và Biển Đen.

Ngoài các cảng trên sông Danube, lực lượng Nga được cho đã bắn phá các cây cầu gần Zatoka và Mayaki, những tuyến đường kết nối khu vực phía tây tỉnh Odessa với phần còn lại của Ukraine, qua đó gây thêm khó khăn cho các tuyến vận tải và tiếp tế của Kiev.