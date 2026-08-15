Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/8 đã thông báo về việc tăng cường lực lượng theo hướng Sloviansk và Kostiantynivka ở Donetsk, đồng thời đặt mục tiêu cho lực lượng Ukraine cho đến hết tháng này.

"Tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể khiến đối thủ tổn thất ít nhất 30.000 quân ở tiền tuyến. Chúng tôi cũng đã xác định các bước đi và nguồn lực cần thiết để tăng cường các hướng Sloviansk và Kostiantynivka", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 26 khu định cư theo hướng Oleksandrivka trong thời gian gần đây. "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực chống lại những cuộc tiến công của Nga, đồng thời đẩy nhanh việc xuyên phá các vị trí phòng thủ của đối phương", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau báo cáo tình hình tiền tuyến của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi.

Theo giới quan sát, Sloviansk và Kostiantynivka là những khu vực trọng yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk, khiến việc tăng cường lực lượng tại đây có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, việc Kiev liên tiếp giành lại các khu định cư cũng cho thấy những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát không nhất thiết là những khu vực mà Moscow có thể duy trì quyền kiểm soát lâu dài.

Nga để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine

Theo TASS, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 14/8 tuyên bố rằng Moscow vẫn sẵn sàng thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm kết thúc xung đột Ukraine.

"Lập trường của Nga rất rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng đàm phán để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều này có thể được thực hiện thông qua đối thoại, không cần đến giao tranh, thương vong hay sự tàn phá không đáng có", ông Miroshnik nói.

Tuy vậy, quan chức ngoại giao Nga cũng nhận định rằng chính quyền Kiev hiện tại không có khả năng tự mình quyết định bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

"Các quyết định không được đưa ra ở Kiev. Vì vậy, việc đàm phán với họ mà không có sự tham gia của bên thứ ba gần như không có ý nghĩa. Ukraine không thể tự mình bảo đảm sẽ tuân thủ các thỏa thuận có thể đạt được trong quá trình đàm phán", ông Miroshnik nhấn mạnh.