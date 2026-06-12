Theo Yonhap, Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 12/6 đã kết luận ông Yoon Suk-yeol phạm tội "lạm dụng quyền lực" khi chỉ đạo UAV xâm nhập Triều Tiên, qua đó tạo cơ sở để ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

"Tòa án kết luận ông Yoon đã ra lệnh tiến hành chiến dịch UAV vào tháng 10/2024 với mục đích khiêu khích Bình Nhưỡng, từ đó sử dụng nguy cơ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên làm cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Hành vi này đã phản bội kỳ vọng của người dân rằng tổng thống và bộ trưởng quốc phòng chỉ sử dụng sức mạnh quân sự vì những mục đích chính đáng. Tòa cũng cho rằng chiến dịch mang động cơ cá nhân", Yonhap cho biết.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Mức án cuối cùng với cựu tổng thống Hàn Quốc là 30 năm tù, phù hợp với yêu cầu của nhóm công tố viên. Theo công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, hành động của ông Yoon đã gây "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và làm suy sụp kỷ luật quân đội".

Trước ông Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã bị tuyên phạt 30 năm tù vì vai trò liên quan đến chiến dịch này, cao hơn mức án 25 năm mà công tố viên đề nghị. Cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phản gián Quốc phòng Yeo In-hyung bị kết án 15 năm tù, trong khi cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến UAV Kim Yong-dae nhận mức án 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo trong thời hạn 5 năm.

Ngược lại, đội ngũ luật sư của cựu tổng thống đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phán quyết trên, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon, người hiện đang bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.

"Chiến dịch không liên quan đến việc thiết quân luật, mà là phản ứng trước việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa đầy rác thải qua biên giới trong nhiều tháng", luật sư của ông Yoon giải thích.

Vào tháng 2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án tù chung thân đối với cựu tổng thống Yoon sau khi kết tội ông "chủ mưu nổi loạn" thông qua việc ban bố thiết quân luật.