Vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc của Mỹ về việc giam giữ và tra tấn.

Theo tờ Guardian, cựu Tổng thống Venezuela Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores ngày 15/10 đã có mặt tại tòa án New York để tham dự phiên điều trần liên quan tới cáo buộc giam giữ và tra tấn các công dân Mỹ trong thời gian cầm quyền.

Khi được thẩm phán Alvin Hellerstein hỏi về cáo trạng trên, ông Maduro trả lời: "Đây là những cáo buộc sai sự thật nhằm vào tôi. Tôi bác bỏ toàn bộ văn bản này". Trong khi đó, bà Flores, người cũng được yêu cầu đưa ra phản hồi về các cáo buộc, khẳng định bản thân hoàn toàn vô tội.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa đến tòa án ở New York. Ảnh: NYT

Thẩm phán sau đó đã ghi nhận lời khai không nhận tội của vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela vào hồ sơ vụ án, trong khi bên công tố đề xuất lùi thời điểm bắt đầu phiên xét xử thêm 2 tuần.

Theo nguồn tin của CNN, cáo buộc đối với vợ chồng ông Maduro liên quan đến việc hơn 10 công dân Mỹ từng bị giam giữ tại Venezuela kể từ năm 2013. Chính phủ Mỹ từng cáo buộc Venezuela sử dụng những người này như "công cụ mặc cả chính trị". Các điều tra viên cũng được cho là đang xem xét khả năng truy tố thêm một số cá nhân khác vì vai trò bị cáo buộc trong việc tra tấn các công dân Mỹ.

Ngoài cáo buộc giam giữ trái phép, ông Maduro còn phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine. Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Venezuela sẽ phải đối mặt với bản án kéo dài nhiều thập kỷ.