Vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang chuẩn bị phải đối mặt với cáo buộc mới liên quan tới việc giam giữ và tra tấn công dân Mỹ trong thời gian cầm quyền.

Đài CNN ngày 8/10 đưa tin, các công tố viên tại New York đang chuẩn bị đưa ra cáo buộc mới đối với cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores, liên quan tới việc giam giữ trái phép hơn chục công dân Mỹ ở Venezuela.

"Các cáo buộc mới liên quan đến việc hơn chục công dân Mỹ từng bị giam giữ tại Venezuela dưới thời ông Maduro. Chính phủ Mỹ và một số tổ chức nhân quyền từng cáo buộc Venezuela sử dụng những người này như công cụ mặc cả chính trị. Các điều tra viên cũng được cho là đang xem xét khả năng truy tố thêm một số cá nhân khác vì vai trò bị cáo buộc trong việc tra tấn các công dân Mỹ", nguồn tin của CNN cho biết.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Theo truyền thông địa phương, một số công dân Mỹ đã lên tiếng về những hành vi tra tấn mà họ nói mình phải chịu trong thời gian bị giam giữ. Các tù nhân Matthew Heath và Osman Khan, được trả tự do trong một cuộc trao đổi năm 2022, tiết lộ rằng họ từng bị dội nước vào mặt, điện giật, đe dọa bạo lực tình dục, sử dụng chất gây ảo giác và biệt giam kéo dài.

Một nhóm công dân khác được gọi là "CITGO 6", gồm 6 lãnh đạo ngành dầu khí mang quốc tịch Mỹ bị bắt tại Venezuela năm 2017, cũng cho biết họ phải chịu những điều kiện khắc nghiệt trong thời gian bị giam tại nước này.

Tất cả những người này đều từng bị giam tại Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM), cơ quan mà một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng "phải chịu trách nhiệm về các vụ bắt giữ tùy tiện, đối xử tồi tệ và tra tấn đối thủ chính trị cùng người thân của họ".

Ở thời điểm hiện tại, văn phòng công tố liên bang Manhattan và đội ngũ pháp lý của vợ chồng ông Maduro chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của CNN. Ngoài cáo buộc giam giữ trái phép, ông Maduro còn phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine.

Vào đầu tuần này, bà Flores đã đề nghị được chuyển sang quản thúc tại gia do mắc bệnh tim nghiêm trọng và cần phẫu thuật. Tuy vậy, các công tố viên Mỹ đã phản đối yêu cầu trên, cho rằng bà Flores có nguy cơ bỏ trốn rất cao và có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.