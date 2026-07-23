Theo tờ USA Today, Tòa án Liên bang quận Manhattan, New York, Mỹ ngày 22/7 đã mở phiên điều trần kéo dài khoảng 20 phút nhằm ấn định ngày xét xử chính thức đối với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores.

"Thẩm phán Liên bang Alvin Hellerstein đã ấn định thời điểm mở phiên tòa xét xử ông Maduro và bà Flores là ngày 1/6/2027. Bên cạnh đó, ông Hellerstein cũng yêu cầu đội ngũ pháp lý của ông Maduro nộp các kiến nghị yêu cầu bác bỏ vụ án trước ngày 2/9", USA Today thông tin.

Barry Pollack, luật sư của ông Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lý do thân chủ của ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố vì là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền.

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: BBC

Trong phiên điều trần ngày 22/7, ông Maduro đã vẫy tay về phía một người ngồi ở khu vực dự khán trước khi rời đi, nhưng hiện vẫn chưa rõ danh tính của nhân vật này.

Ở thời điểm hiện tại, ông Maduro đang phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine. Nếu bị kết tội, nhà lãnh đạo Venezuela có thể phải đối mặt với bản án kéo dài nhiều thập kỷ.

Tính đến hiện tại, vợ chồng ông Maduro đã tham dự 3 phiên điều trần tại Mỹ. Tại phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 5/1, ông Maduro đã tuyên bố vô tội với toàn bộ cáo trạng chống lại mình, khẳng định ông vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Kể từ khi ông Maduro bị bắt, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã trở thành người điều hành chính phủ Venezuela.