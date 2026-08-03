Theo Straits Times, ông Nicolas Maduro ngày 2/8 đã đăng tải một thông điệp mới lên tài khoản Telegram chính thức, trong bối cảnh đại diện chính phủ lâm thời Venezuela đang chuẩn bị đàm phán với các lãnh đạo phe đối lập.

"Chúng tôi hoan nghênh mọi con đường đối thoại giúp củng cố hòa bình, sự chung sống và hòa giải giữa người dân Venezuela. Sự hồi sinh của đất nước là một mục tiêu chung, nơi chúng ta đề cao sự tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm sự hòa nhập cho tất cả mọi người", ông Maduro viết trên Telegram.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ nhà lãnh đạo Venezuela đã đăng tải thông điệp này bằng cách nào. Tuy nhiên, ông Maduro được cho là vẫn thường xuyên liên lạc với các luật sư trong thời gian chờ xét xử tại tòa án liên bang của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: NYT

Cùng ngày 2/8, con trai ông, Nicolas Maduro Guerra, hiện là nghị sĩ Quốc hội Venezuela, cũng đã chia sẻ lại thông điệp này trên mạng xã hội X.

Bài đăng của ông Maduro xuất hiện trong bối cảnh tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Venezuela chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng, sau khi chính phủ Venezuela và phe đối lập ngày 1/8 thông báo rằng các cuộc đàm phán trực tiếp tại Caracas sẽ bắt đầu trong tuần này.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ lâm thời, cho biết thời điểm tổ chức đàm phán đã được thống nhất sau cuộc điện đàm với bà Dinorah Figuera, một nhân vật thuộc phe đối lập. Tuy nhiên, tiến trình đối thoại sẽ không có sự tham gia của lãnh đạo đối lập chủ chốt Maria Corina Machado, người từng được trao giải Nobel Hòa bình.

"Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào công tác hỗ trợ sau động đất, củng cố nền dân chủ và quyền lợi chính trị", ông Rodriguez thông tin.

Vào cuối tháng 7, tòa án liên bang Mỹ đã ấn định ngày xét xử chính thức với vợ chồng ông Maduro là ngày 1/6/2027. Ở thời điểm hiện tại, ông Maduro đang phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine. Nếu bị kết tội, nhà lãnh đạo Venezuela có thể phải đối mặt với bản án kéo dài nhiều thập kỷ.