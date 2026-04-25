Theo TASS, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/4 đã gửi tài liệu lên Tòa án liên bang New York, qua đó cho phép đội ngũ luật sư của vợ chồng ông Nicolas Maduro được nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela.

Việc bị ngăn chi trả chi phí pháp lý trước đó từng khiến nhóm luật sư của ông Maduro gặp khó khăn nghiêm trọng. Luật sư Barry Pollack từng lập luận trước tòa rằng các biện pháp hạn chế tài chính của Mỹ đã cản trở quyền được lựa chọn luật sư của thân chủ - một quyền được bảo vệ theo Hiến pháp Mỹ.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Global Look Press

Trong bối cảnh đó, phía luật sư bào chữa đã từng đề nghị bác bỏ vụ án, viện dẫn lý do không thể tiếp tục đại diện nếu không có nguồn tài chính. Tuy nhiên, với việc OFAC nới lỏng quy định, các luật sư đã rút lại yêu cầu này và đề nghị tòa án ấn định phiên điều trần tiếp theo trong vòng hai tháng.

Theo giới quan sát, diễn biến trên không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn phản ánh sự giằng co giữa hai yếu tố: một bên là hệ thống trừng phạt kinh tế của Mỹ, bên kia là các nguyên tắc tố tụng cơ bản như quyền được bào chữa. Trong trường hợp của ông Maduro, hai yếu tố này đã va chạm trực tiếp, buộc Washington phải điều chỉnh để tránh nguy cơ vụ án bị đình trệ hoặc đối mặt với tranh cãi pháp lý sâu rộng hơn.

Tính đến hiện tại, vợ chồng ông Maduro đã tham dự 2 phiên điều trần tại Mỹ. Trước phiên tòa gần nhất diễn ra vào ngày 26/3, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Maduro có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy, nhưng sẽ được xét xử một cách công bằng. Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 5/1, ông Maduro đã tuyên bố vô tội với toàn bộ cáo trạng chống lại mình, khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.