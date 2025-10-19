Trong cuộc phỏng vấn được tờ The Independent công bố hôm 18/10, Thống chế David Richards, người từng giữ chức vụ này từ năm 2010 - 2013 và trước đó là chỉ huy lực lượng NATO tại Afghanistan, cho rằng những người ủng hộ Ukraine đã làm chính Kiev thất vọng.

Bởi theo ông, các nước phương Tây đã khuyến khích Kiev chiến đấu, nhưng họ lại "không cung cấp cho Ukraine các phương tiện để giành chiến thắng".

Quân đội Ukraine. Ảnh: AUSA

Ông Richards nhấn mạnh, "quan điểm của tôi là họ (Ukraine) sẽ không thắng", ngay cả khi Kiev được cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết, bởi “họ không có nhân lực”.

Cựu tướng cấp cao Anh nói thêm, kịch bản duy nhất mà Ukraine có thể hy vọng giành chiến thắng là có sự can thiệp trực tiếp của NATO. Nhưng đây là "điều mà chúng tôi sẽ không làm, bởi Ukraine không phải là vấn đề sống còn đối với chúng tôi”, ông Richards cho hay.

Cũng theo ông, dù phương Tây đang "trong cuộc chiến hỗn hợp" với Nga, nhưng nó "không phải là cuộc giao tranh khiến binh lính của chúng tôi phải mất mạng hàng loạt”.

Trên thực tế, quân đội Ukraine đã bị trì trệ trong nhiều tháng qua, giữa lúc các lực lượng Nga tiếp tục đạt được thêm bước tiến ở vùng Donbass và vùng Dnepropetrovsk. Giới chức Nga cho rằng, Ukraine sẽ sụp đổ chỉ trong vòng vài tuần, nếu Kiev bị phương Tây cắt đứt hỗ trợ quân sự.

Song Nga cho biết vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao, miễn là các lợi ích an ninh quốc gia của Moscow được đảm bảo. Cũng theo Nga, một nền hòa bình bền vững đòi hỏi Ukraine phải tránh xa NATO, phi quân sự hóa, và thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.