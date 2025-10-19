Nhà cửa bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Báo Kyiv Independent đưa tin, cuộc tấn công diễn ra vào 17h40 giờ địa phương ngày 18/10, đánh trúng một khu dân cư và gây hư hại nhà cửa cùng các công trình phụ. Giới chức Lozova ban đầu cho hay, có 6 trường hợp bị thương nhưng sau đó giảm xuống còn 5. Tất cả các nạn nhân đều được điều trị y tế.

Các nhà điều tra Ukraine cho hay, vũ khí được phóng từ khu vực do Nga kiểm soát. Các lực lượng Moscow đã sử dụng một loại bom dẫn đường có động cơ tên lửa mới mang tên UMPB-5R, có khả năng bay xa khoảng 130km. Đây là lần đầu tiên, Nga sử dụng loại bom này để nhắm mục tiêu ở Lozova. Ukraine thông báo đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc.

Cuộc tấn công trên diễn ra 2 ngày sau khi nhà chức trách Mykolaiv báo cáo, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, quân Nga đã dùng bom dẫn đường tấn công thành phố này. Theo thống đốc vùng Mykolaiv Vitalli Kim, 2 quả bom đã rơi xuống khu vực này vào ngày 16/10.

Nga sử dụng tên lửa Iskander tấn công khu vực phóng máy bay không người lái của Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tỉnh Kharkiv và thủ phủ của tỉnh này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của Nga. Nhà chức trách Ukraine thống kê, vào ngày 13/10, Nga dùng bom dẫn đường KAB tập kích Kharkiv, gây hư hại cho một bệnh viện và làm ít nhất 6 người bị thương.

Cũng liên quan tới tình hình xung đột, hãng thông tấn TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Cụm quân miền nam của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Pleshcheyevka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận các vùng Bryansk, Kaluga, Moscow, Bashkortostan, Belgorod, Oryol, Vologograd, Kursk và Ryazan.