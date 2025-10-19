Hôm 18/10, tờ Washington Post (WP) dẫn lời 2 quan chức cấp cao Mỹ cho hay đây là nội dung được ông Putin đề cập tới trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này.

Theo nguồn tin, ông Putin cho biết ông sẵn sàng từ bỏ một số phần ở các khu vực ở Zaporizhzhia và Kherson, nơi quân đội Nga đang kiểm soát một phần, để đổi lấy quyền kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm. Ảnh: NDTV

Một số quan chức Nhà Trắng mô tả đề xuất này là "tiến triển", trong khi một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cảnh báo Ukraine có thể sẽ nhìn nhận đề xuất trên theo góc độ rất khác.

Hiện ông Trump chưa công khai đề cập đến đề xuất của Điện Kremlin. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10, ông Trump đã kêu gọi Nga – Ukraine dừng giao tranh và tiến tới thỏa thuận.

Nếu thông tin mà WP đưa là đúng, nó sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn so với lập trường trước đó của ông Putin vào tháng 4. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc đóng băng các hoạt động giao tranh dọc theo tiền tuyến hiện tại. Thay vào đó, ông Putin nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải trao cho Nga quyền kiểm soát hoàn toàn bán đảo Crưm, cùng 4 khu vực ở Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, và Kherson.

Dự kiến ông Putin và ông Trump ​​sẽ tiếp tục thảo luận về cuộc xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hungary trong những tuần tới.