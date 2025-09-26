Theo hãng tin RT, cuộc đột kích xuyên biên giới của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga hồi tháng 8/2024 ban đầu có sự tham gia của khoảng 35.000 binh lính, chiếm giữa hàng chục ngôi làng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhận định chiến dịch này sẽ tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Kiev và Moscow.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, vùng Kursk đã "hoàn toàn được giải phóng". Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov thống kê, hơn 76.000 binh sĩ Ukraine đã thương vong và Kiev đã mất hơn 7.700 thiết bị quân sự trong chiến dịch tấn công Kursk.

Ông Valery Zaluzhny từng giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Washington Post

Chia sẻ với báo điện tử Zerkalo Nedeli của Ukraine, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, người đang giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh, nhấn mạnh "bước đột phá chiến thuật đơn lẻ trên một khu vực hẹp của mặt trận không mang lại thành công cần thiết cho bên tấn công".

Cũng theo ông Zaluzhny, chiến dịch đột kích vào Kursk không những không thể ngăn Nga tiếp tục tấn công Ukraine, mà các lực lượng Moscow còn tự tiến hành cuộc tiến công chiến thuật.

Trên thực tế, Tổng thống Zelensky được cho đã phớt lờ lời khuyên từ các sĩ quan tham mưu, gồm cả Tướng cấp cao Zaluzhny và Tư lệnh Lữ đoàn tấn công đường không số 80 để triển khai chiến dịch tấn công Kursk.

"Tôi không rõ cái giá phải trả cho những hành động như vậy, nhưng rõ ràng là quá cao", ông Zaluzhny bày tỏ. Ông cũng thừa nhận, Nga tiếp tục làm suy yếu quân đội Ukraine bằng các chiến thuật xâm nhập và bắn phá liên tục, trong khi Kiev thiếu nhân lực để ngăn chặn đà tiến công của đối phương.

Lâu nay, Nga khẳng định chiến thắng của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là điều tất yếu. Moscow lập luận, việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ kéo dài tình trạng thù địch, mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.