Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky cho hay, lính Triều Tiên vẫn hoạt động ở Nga nhưng tránh được sự chú ý của giới truyền thông do họ đang không làm nhiệm vụ chiến đấu ở Kursk. Nhiệm vụ chính của binh sĩ Triều Tiên hiện là xây dựng các vị trí phòng thủ và củng cố an ninh biên giới ở vùng biên giới Nga. Cũng theo GUR, hoạt động của các đơn vị Triều Tiên được tiến hành luân phiên.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia tập trận. Ảnh: KCNA

Trước đó, hôm 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến hành hội đàm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại sự kiện, ông Putin đã ca ngợi những binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ quân đội Nga chống lại các lực lượng Ukraine tại Kursk cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước.

Về phần mình, ông Kim nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga - Triều Tiên đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ông Kim cũng cảm ơn ông Putin vì nhà lãnh đạo Nga đã đánh giá cao những đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong quá trình giúp Moscow giải phóng vùng Kursk khỏi sự chiếm đóng của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Phó Cục trưởng GUR nói thêm, các công dân Triều Tiên cũng đang tham gia lao động ở Nga. Ông Skibitsky trích dẫn các số liệu cho thấy, Bình Nhưỡng có kế hoạch đưa hàng nghìn công nhân từ nhiều lĩnh vực sang học hỏi kinh nghiệm tại Nga, đặc biệt về quốc phòng.

Theo tình báo Ukraine, riêng ở Kursk sẽ có khoảng 6.000 công nhân Triều Tiên, trong đó hơn 1.000 người đã có mặt tại đây làm công việc sửa chữa đường sá và xây dựng công sự. Ngoài ra, nhiều người trong số họ đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và được điều ra tiền tuyến.

“Chúng tôi có dữ liệu về việc tuyển dụng công dân từ các nước khác làm việc cho các công ty của Nga. Điển hình, tại vùng Yelabuga, nơi Nga đang mở rộng dây chuyền sản xuất. Ban đầu họ chỉ có 1.000 công nhân, nhưng nay dự định sẽ có 40.000 người ở Yelabuga, nơi sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV). Chúng tôi ghi nhận nhiều công dân nước ngoài đã ký hợp đồng và tới Nga làm việc. Nhiều người trong số họ sau đó còn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để làm nhiệm vụ chiến đấu”, ông Skibitskyi nói.

Cũng theo ông Skibitskyi, Nga đã tuyển khoảng 280.000 binh sĩ hợp đồng kể từ đầu năm 2025. Đáng chú ý, Điện Kremlin đã tuyển ít nhất 35.000 lính hợp đồng mới mỗi tháng thông qua các hoạt động tuyên tuyền tích cực và hỗ trợ tài chính. Điển hình, các quân nhân Nga có thể nhận được số tiền khoảng 24.500 USD cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

“Nhiều dấu hiệu cho thấy vào cuối năm nay, Nga sẽ hoàn thành kế hoạch tuyển quân”, ông Skibitskyi cho biết.

Hiện Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.