Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 23/9: “Nếu chúng tôi có thể tăng cường bảo vệ bầu trời bằng một hệ thống chung để bắn hạ tên lửa và UAV của Nga, chuyện này sẽ buộc Moscow dừng các cuộc không kích. Do mọi thứ đều có thể bị bắn hạ, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ buộc phải ngồi ở đây hoặc ở một địa điểm đáng trân trọng khác và tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn trên mặt đất”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng phát biểu gần hệ thống phòng không Patriot ở Đức. Ảnh: DPA

“Nếu không có giao tranh trên không, Nga không thể tiếp tục chiến đấu trên mặt đất”, ông Zelensky nói thêm. Người đứng đầu Kiev tiết lộ, ông đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu chi tiết về kế hoạch tiềm năng liên quan tới “hệ thống chung” hỗ trợ Ukraine bắn hạ tên lửa và UAV của Nga.

“Chúng tôi hy vọng các hành động của Mỹ sẽ thúc đẩy Moscow hướng tới hòa bình. Moscow e ngại Mỹ và luôn chú tâm tới họ”, ông Zelensky kết luận.

Lâu nay, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ đóng cửa không phận nước này. Song, các nước NATO mới chỉ dừng ở việc cung cấp các loại vũ khí phòng không vì lo ngại leo thang căng thẳng với Nga.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp với ông Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ khoá 80 ở New York. Tại đây, ông Trump khuyến nghị các quốc gia NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm phạm không phận của họ. Ngoài ra, giữa lúc Nga tiếp tục triển khai tấn công trên tiền tuyến, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên bày tỏ quan điểm rằng, Kiev sẽ giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine.