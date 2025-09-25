Ảnh: Forbes

Theo hãng tin TASS và trang RBC Ukraine, các UAV của Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk ở phía nam nước Nga, gây hư hại cho cảng của Liên đoàn Đường ống Caspian (SRS) và kho chứa dầu Sheskharis.

Mặc dù SRS tuyên bố việc tạm dừng bốc dỡ dầu hoàn toàn do phòng ngừa không kích, nhưng thông tin chi tiết chính xác về kho chứa Sheskharis vẫn chưa được công bố ngoài việc tạm đình chỉ hoạt động.

Hai cảng này xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga và Kazakhstan. SRS và Sheskharis là những bộ phận quan trọng của chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, vận chuyển hơn 40 triệu thùng mỗi ngày.

Veniamin Kondratyev, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga cho hay, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine cũng làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, nhiều nhiều tòa nhà bốc cháy và hư hại. Nhà chức trách Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Novorossiysk, hoạt động tại sân bay Gelendzhik trong thành phố bị giới hạn. Ngoài ra, theo Thị trưởng thành phố Novorossiysk, mọi tàu bè bị cấm rời cảng do mối đe dọa từ các xuồng không người lái.

Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào tài sản dầu mỏ của Nga. Động thái khiến Điện Kremlin phải cấm xuất khẩu xăng và cân nhắc hạn chế nguồn cung dầu diesel.

Các vụ tập kích của Ukraine tập trung vào các nhà máy lọc dầu, nhưng các cảng và trạm bơm của Nga cũng trở thành mục tiêu. Kiev coi các cơ sở hóa lọc dầu cũng như các địa điểm sản xuất quân sự của Nga là mục tiêu tấn công hợp lệ, với lý do những nơi này giúp tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở bên kia biên giới.