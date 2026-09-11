Trong khuôn khổ chương trình webinar “Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248: Hướng dẫn tuân thủ cho doanh nghiệp” diễn ra mới đây, Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã giới thiệu cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử”.

Được biên soạn và phát hành ngay trước thời điểm Luật Thương mại điện tử có hiệu lực (ngày 1/7/2026), cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm tài liệu chính thống để nghiên cứu và chuẩn bị điều kiện thực thi các quy định mới của luật.

Với cách trình bày rõ ràng, kết hợp nội dung pháp luật với hướng dẫn và ví dụ cụ thể, cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” do các thành viên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thực hiện, đã và đang giúp các doanh nghiệp nhận diện sớm các yêu cầu mới, đối chiếu với mô hình hoạt động và từng bước hoàn thiện chính sách, quy trình quản trị.

Việc cung cấp tài liệu trước khi Luật Thương mại điện tử 2025 có hiệu lực đã góp phần tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp chuyển từ tiếp cận thông tin sang chủ động tổ chức tuân thủ, hạn chế tình trạng bị động khi các quy định chính thức được áp dụng.

Nội dung cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” được sắp xếp logic, dễ theo dõi theo nhóm các vấn đề của Luật, giúp độc giả ở mọi trình độ đều có thể tìm thấy kiến thức và ứng dụng thực tiễn phù hợp.

Nhóm biên soạn cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” chia sẻ, cuốn sách được biên soạn với mong muốn đưa các quy định của Luật nhanh chóng đi vào đời sống, giúp độc giả dễ dàng nắm bắt một cách có hệ thống về: Những nguyên tắc pháp lý cốt lõi điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử, các chính sách phát triển thương mại điện tử, quyền và nghĩa vụ của các chủ thu tham gia, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin, kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới, giải quyết tranh chấp trực tuyến và các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp logic, dễ theo dõi theo nhóm các vấn đề của Luật, giúp độc giả ở mọi trình độ, từ sinh viên, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý, chủ thể kinh doanh cho tới người tiêu dùng, đều có thể tìm thấy kiến thức và ứng dụng thực tiễn phù hợp.

“Điểm nổi bật của cuốn sách là không dừng ở việc phân tích quy định pháp luật, mà còn lý giải bối cảnh chính sách, mục tiêu pháp lý của từng quy định cũng như những vấn đề mới mà pháp luật đang hướng tới. Qua đó, độc giả có thể hiểu sâu hơn giá trị thực tiễn khi áp dụng Luật Thương mại điện tử trong hệ thống pháp luật liên quan”, nhóm biên soạn thông tin thêm.

Như vậy, qua webinar “Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248: Hướng dẫn tuân thủ cho doanh nghiệp”, Bộ Công Thương đã cho thấy tinh thần chủ động cung cấp thông tin, sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng như hội nghị, tọa đàm, tập huấn trực tiếp; chương trình tư vấn, phổ biến pháp luật trực tuyến; cung cấp tài liệu hướng dẫn; duy trì trao đổi, tiếp nhận và giải đáp các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Sự hỗ trợ linh hoạt, thường xuyên của cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các quy định mới của pháp luật thương mại điện tử vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển minh bạch, an toàn, bền vững.