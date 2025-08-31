Cuộc chiến hai ứng viên

Còn quá sớm để mang tính quyết định về Ngoại hạng Anh 2025/26. Vẫn còn nhiều thời gian phía trước để khắc phục sai lầm và nghi ngờ.

Mặc dù vậy, trận đấu tại Anfield lại có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai đối thủ Liverpool và Arsenal.

Ở Anfield là cuộc chiến giữa hai ứng viên vô địch. Ảnh: Imago

Một bên là đương kim vô địch Premier League, bên kia là kẻ về nhì quen thuộc – với 3 mùa liên tiếp nhìn các đối thủ nâng cao chiếc cúp danh giá nhất bóng đá Anh.

Mikel Arteta, như thường lệ, tiếp tục kêu gọi sự tin tưởng vào quá trình ông xây dựng, mặc dù đôi khi mọi thứ không giống như mong muốn của nhà Kroenke – những người chủ muốn chiến thắng bằng lối đá tấn công đẹp mắt.

Quá trình của Arteta chưa mang lại chức vô địch Premier League, điều họ không làm được kể từ 2004, nhưng đã giúp Arsenal trở lại nhóm dẫn đầu trong những mùa giải gần đây, cũng như vào bán kết Champions League mùa trước.

Đây là thời điểm thích hợp để Arsenal chứng minh cơ hội của mình, khi đã trưởng thành và được đầu tư kỷ lục ở các tuyến.

Tại Anfield, cũng là dịp để tân binh Eberechi Eze ra mắt, trong bối cảnh Bukayo Saka và Martin Odegaard có nguy cơ vắng mặt, còn Kai Havertz chắc chắn không thi đấu.

Viktor Gyokeres, người ghi cú đúp ở vòng 2 trước Leeds United, muốn khẳng định mình là nhân tố tạo khác biệt ở những cuộc chiến quan trọng, chứ không phải hình ảnh ngôi sao trước các đội yếu.

Gyokeres đã “nổ súng” cho Arsenal. Ảnh: AFC

Gyokeres là sự thay đổi trong tư duy của Arteta, người trước đó chỉ thích “số 9 ảo”. Tiền đạo Thụy Điển muốn cho thấy giá trị của mình, và gửi thông điệp rằng anh là người có thể đưa Arsenal vượt qua rào cản á quân Premier League.

Câu trả lời chỉ đến sau 9 tháng nữa. Hiện tại, Gyokeres và Arsenal phải vượt qua được bài kiểm tra cực khó mang tên Liverpool. Một bài thi học sinh giỏi quốc gia.

Thử thách ở Anfield

Trước mắt, Arsenal đối diện với nhiệm vụ đầy thách thức: giành chiến thắng tại một sân đấu mà họ chưa từng ca khúc khải hoàn kể từ năm 2012.

Nếu giành 3 điểm tại Anfield, đội bóng của Arteta sẽ ghi dấu ấn quan trọng: lần đầu tiên sau 20 năm thắng cả 3 trận mở màn mùa giải Premier League.

Sau đó, với hai tuần nghỉ FIFA Days, “Pháo thủ” sẽ bước vào lịch thi đấu khắc nghiệt với Nottingham Forest, Man City và chuyến làm khách tại St James’ Park của Newcastle.

Mới đây, trước Newcastle, Liverpool dù đá hơn người nhưng chỉ giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Ngumoha – người ghi bàn ở phút thứ 100.

Đoàn quân của Arne Slot đã ghi 7 bàn sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Nếu Arsenal có tân binh Gyokeres được kỳ vọng, thì Liverpool đang ngất ngây cùng tân binh Hugo Ekitike.

Cầu thủ người Pháp là một trong những tân binh đình đám nhất mùa hè. Anh “nổ súng” trong cả 2 trận, hoặc 3 trận liên tiếp nếu tính Siêu cúp Anh – khi Liverpool thua Crystal Palace ở loạt luân lưu.

Ở Ekitike, người hâm mộ Liverpool nhìn thấy phần nào đó hình ảnh của huyền thoại Arsenal: Thierry Henry. Anh không chỉ ghi bàn, mà hoạt động rộng, tích cực pressing và tham gia làm bóng.

Ekitike có phong độ ấn tượng. Ảnh: LFC

Không chỉ Ekitike, mà Liverpool vẫn còn đó Mohamed Salah – cầu thủ có tầm ảnh hưởng đặc biệt từ kỷ nguyên Jurgen Klopp đến triều đại Slot.

Salah luôn sẵn sàng “khai hỏa” trước Arsenal, với 11 bàn sau 16 lần gặp ở Premier League. Chỉ có Harry Kane và Wayne Rooney ghi nhiều bàn vào lưới “Pháo thủ” hơn anh.

Nếu có một vấn đề với Liverpool, thì đó là những hoài nghi nơi hàng thủ. “The Kop” để lọt lưới 4 bàn chỉ sau 2 trận đấu giàu tính cởi mở (6 bàn thua trên mọi đấu trường) – kiểu trận đấu vốn hợp với Arsenal.

Virgil van Dijk, thủ lĩnh hàng phòng ngự Liverpool, đang cho thấy sự chậm chạp hơn so với các trung vệ mà Arsenal sở hữu.

Sự trở lại của Mac Allister hứa hẹn làm tăng thêm sức chiến đấu và tính cân bằng cho Liverpool, để cuộc chiến giữa hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh thêm phần gay cấn.