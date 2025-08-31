1. Old Trafford đã phải nín thở cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Bruno Fernandes, với đôi vai gánh cả sự tuyệt vọng của tập thể, sút quả phạt đền ở phút 97 để cứu MU thoát khỏi một đêm thảm họa khác.

Đội bóng của Ruben Amorim vượt qua Burnley 3-2, giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

MU thắng kịch tính tân binh Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Nhưng đó là chiến thắng run rẩy, một liều thuốc giảm đau tức thời hơn là giải pháp cho căn bệnh nan y đang gặm nhấm “Quỷ đỏ”.

Chiến thắng đầu tay trong mùa giải thường là khởi đầu của một chặng đường. Nhưng ở MU, nó giống như một phao cứu sinh tạm thời.

Người ta chờ đợi cú bứt phá, thay vào đó là hình ảnh một đội bóng đầy bất ổn, dễ vỡ vụn trước sức ép từ những đối thủ nhỏ bé.

Chỉ vài ngày trước, MU bị Grimsby Town – một đội hạng Tư – loại khỏi League Cup. Giờ đây, họ cần đến phút bù giờ thứ 7 và sự can thiệp của VAR mới vượt qua Burnley, đội vừa trở lại Ngoại hạng Anh.

MU nhập cuộc với sự khẩn trương, dường như quyết tâm xua đi dư âm thất bại. Họ chiếm lĩnh bóng, tạo cơ hội, thậm chí từng được hưởng một quả phạt đền khi Walker phạm lỗi với Mason Mount. Dù vậy, VAR từ chối. Old Trafford thở dài.

May mắn sau đó mỉm cười khi cú đánh đầu của Casemiro chạm xà, bật vào người Cullen rồi văng qua vạch vôi. Bàn thắng có phần vụng về, song với MU, bất kỳ sự giải thoát nào cũng đáng giá.

MU phòng ngự thảm họa, nhất là bóng chết. Ảnh: EPA

2. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, MU giữ nhịp, tỏ ra nhỉnh hơn, nhưng mọi thứ sụp đổ nhanh chóng sau giờ nghỉ.

Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Burnley – với sự tự tin của một tân binh không có gì để mất – đã khiến cả hàng thủ MU trở thành trò hề.

Từ pha mất bóng của Casemiro ở giữa sân, đội khách có pha phối hợp đơn giản, Larsen treo bóng và Foster băng vào dứt điểm hạ gục Bayindir mà không vấp phải sự can thiệp nào. Quá dễ dàng, như thể Burnley đã tập bài ấy hàng nghìn lần trên sân tập.

MU kịp gượng dậy nhờ Mbeumo. Từ tình huống phát bóng đơn giản, sự lóng ngóng của hàng thủ Burnley mở ra cơ hội và tiền đạo người Cameroon trừng phạt ngay lập tức.

Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng chứ không phải dấu hiệu của sự kiểm soát.

Các đối thủ nhỏ không còn e ngại MU. Ảnh: EPA

Burnley không sợ hãi. Họ quay trở lại, tấn công trực diện vào những lỗ hổng quen thuộc của “Quỷ đỏ”. Từ một cú ném biên, chuỗi pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm biến Mainoo thành tội đồ bất đắc dĩ, khi Anthony dứt điểm cận thành đập trúng anh, bật người Bayindir rồi vào lưới.

Trong gang tấc, tỷ số lại trở về vạch xuất phát. Old Trafford lặng như tờ. Tại khu kỹ thuật, Ruben Amorim bất lực, đôi mắt tránh nhìn vào sân cỏ. Ông cũng không cổ vũ đội nhà mà thờ ơ như một khán giả bị ép xem trận đấu cho đến giây cuối cùng.

Phút bù giờ như cực hình. MU mất phương hướng, Burnley thì rình rập một điểm. Rồi số phận đảo chiều ở khoảnh khắc cuối cùng: Amad Diallo ngã trong vòng cấm sau pha kéo áo của Anthony. VAR can thiệp, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Bruno Fernandes tiến lên, sút gọn gàng mang về chiến thắng 3-2 cho MU. Anh ăn mừng quá khích, như thể vô địch danh hiệu lớn. Đó là bàn thắng của sự giải thoát – cho người đội trưởng lẫn CLB – hơn là sự bùng nổ.

3. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải không thể che giấu thực tại. MU đang rơi vào vòng xoáy lo âu. Một tập thể thiếu bản lĩnh, thiếu tổ chức, và quan trọng nhất là thiếu niềm tin vào chính mình.

Bruno Fernandes ăn mừng như giành chức vô địch. Ảnh: MUFC

Amorim, người được mời về để tái thiết, giờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Trận hòa Fulham, thua Grimsby và hình ảnh chật vật trước Burnley khiến câu hỏi ngày càng rõ ràng: liệu ông có thực sự hiểu MU?

Không có gì nguy hiểm hơn cho một đội bóng lớn bằng việc không còn khiến đối thủ sợ hãi.

Burnley nhỏ bé chơi như kẻ ngang hàng ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Grimsby, vô danh, từng biến MU thành trò cười.

Old Trafford không còn là pháo đài, mà là gánh nặng. Một bộ phận lớn CĐV không còn đến để chứng kiến bữa tiệc bóng đá, mà để chờ xem bao giờ tai họa ập xuống.

MU có 3 điểm, nhưng không có niềm tin. Họ thoát hiểm trong khoảnh khắc, hình bóng “ông lớn” dường như ngày càng xa vời.

Trong bóng tối của những chiến thắng chật vật, người ta không còn thấy giấc mơ tái sinh, mà chỉ thấy sự mong manh, thiếu niềm tin. Đó mới là bi kịch thực sự của MU hôm nay.