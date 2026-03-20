Theo đó, TS Phạm Văn Quốc được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Trước đó, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ông Phạm Văn Quốc (sinh năm 1980, tiến sĩ Toán học) thay TS Lê Công Lợi, người đã giữ cương vị Hiệu trưởng trong hai nhiệm kỳ và nay chuyển sang làm công tác chuyên môn.

Cùng đợt này, nhiều cán bộ khác của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội trao các quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý ở các đơn vị trực thuộc. Trong ảnh, TS Phạm Văn Quốc, tân Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đứng thứ tư từ phải sang trái.

Cụ thể, PGS.TS Vũ Tiến Dũng, giảng viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Đào tạo. PGS.TS Nguyễn Ngọc Đỉnh, Phó Trưởng khoa Vật lý, được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Vật lý. PGS.TS Đào Phương Bắc, giảng viên cao cấp Khoa Toán - Cơ - Tin học, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa này.

Tại Khoa Vật lý, GS.TS Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, cùng TS Giang Kiên Trung, giảng viên của khoa, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đạt được trong thời gian qua dưới sự dẫn dắt của TS Lê Công Lợi, đặc biệt tại các kỳ thi, sân chơi học thuật quốc tế.

Nhân dịp này, nhà trường cũng quyết định bổ nhiệm lại một số cán bộ quản lý, gồm: PGS.TS Bùi Quang Thành (Trưởng khoa Địa lý), PGS.TS Nguyễn Thành Nam (Phó Trưởng khoa Sinh học), PGS.TS Đào Sỹ Đức (Phó Trưởng khoa Hóa học) và PGS.TS Trần Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên).