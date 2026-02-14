Đại sứ Mỹ tại NATO Whitaker. Ảnh: EPA

Theo RBC Ukraine, phát biểu tại một cuộc thảo luận ở Hội nghị An ninh Munich ngày 13/2, ông Whitaker cho rằng Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ông Whitaker nói: "Bắc Kinh có thể gọi cho Tổng thống Nga Putin và chấm dứt xung đột ở Ukraine ngay ngày mai đồng thời cắt đứt nguồn cung cấp công nghệ lưỡng dụng cho Moscow". Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm, Trung Quốc có thể ngừng mua dầu và khí của Nga.

Cũng tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh không phải là bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine của Nga. Do đó, nước này không có ảnh hưởng quyết định đối với việc giải quyết xung đột.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không có tiếng nói cuối cùng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và vai trò của nước này là tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình, khuyến khích các bên đối thoại.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, do xung đột nổ ra tại châu Âu nên châu Âu có quyền tham gia đàm phán.

Hãng Bloomberg đưa tin, kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Bắc Kinh và Moscow đã tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác. Trung Quốc trở thành một trong những nước mua dầu thô của Nga nhiều nhất, bất chấp áp lực của quốc tế ngày càng tăng.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) gần đây báo cáo, Trung Quốc đang giúp Nga mở rộng sản xuất máy bay không người lái - vũ khí mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine.