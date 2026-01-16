Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại miền Trung.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Quân đội đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai. "Lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, phương tiện bay không người lái để đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị chia cắt", ông nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN

"Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi còn làm nhiều việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ, việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm, các lực lượng vẫn làm, làm hết mình", Bộ trưởng cho biết thêm.

Bộ trưởng cho hay, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Ông dẫn chứng, Chính ủy Quân khu 5 cùng nhiều sĩ quan cao cấp, từ thượng tá đến đại tá, đều có mặt tại các công trình, trực tiếp lao động cùng bộ đội và nhân dân, như trong các hình ảnh trình chiếu tại hội nghị.

"Khi cơn bão số 7, số 8 đi qua, Thủ tướng giao cho Quân đội xây dựng lại mấy trăm nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La. Chúng tôi đều hoàn thành trước thời gian. Không chỉ Quân đội, Công an, các lực lượng đều tham gia làm việc này. Đây là sức lan tỏa đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội", Bộ trưởng khẳng định.

Chia sẻ thêm, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, sau khi các căn nhà được hoàn thiện, Thủ tướng đã trao đổi về việc trang bị tivi để bà con theo dõi thời sự, đặc biệt là thông tin về Đại hội Đảng lần thứ 14. Trên cơ sở đó, quân đội xác định hỗ trợ đồng bộ các vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, nồi niêu, bát đĩa và quần áo, nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị thiên tai.

"Quân đội cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô được cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi để giúp cho bà con. Đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp", Bộ trưởng cho hay.

Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 10/12, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng.

"Chúng ta khẳng định tinh thần hết lòng phụng sự nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân", Thứ trưởng nói.

Sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của Bộ trưởng Công an, toàn lực lượng công an tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không có ai từ chối nhiệm vụ hay kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, có trình độ về xây dựng trong lực lượng. Những người có kỹ thuật, trình độ được huy động để chủ động triển khai ngay khi có mệnh lệnh, không chờ đợi.

Giám đốc, phó giám đốc công an các địa phương tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con. "Người xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết.

Thứ trưởng khẳng định, chiến dịch cho thấy lực lượng công an đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, đến ngày 30/12/2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày.

Đến hôm qua, 1.597 nhà phải xây dựng mới cơ bản hoàn thành.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1. 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", ông Thắng nói.