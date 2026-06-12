Sáng 12/6, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6).

Chuyến đi đặc biệt rạng sáng mùng 1 Tết

Trong số những gương mặt tiêu biểu được vinh danh, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội gây ấn tượng mạnh với hành trình 41 lần hiến máu tình nguyện. Anh cũng là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng từng tham gia hiến máu 41 lần. Ảnh: Hoàng Anh

Bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, đối với Đại úy Hoàng, mỗi lần sẻ chia giọt máu đều là một kỷ niệm vô giá, đặc biệt là chuyến đi vào sáng mùng 1 Tết Quý Mão (năm 2023) luôn khiến anh rưng rưng mỗi khi nhớ lại.

Khi đó, nhận được thông tin cháu Đ.M.K. (3 tuổi, quê Thái Nguyên) đang cấp cứu trong tình trạng xuất huyết dưới da đặc biệt nguy kịch, cần bổ sung tiểu cầu gấp, Đại úy Hoàng đã gác lại mâm cỗ tân niên cùng gia đình. Anh vội vã băng qua những con phố vắng lặng ngày đầu năm để kịp thời đến bệnh viện. Đến mùng 5 Tết, Đại úy Hoàng vui mừng khi biết bé K. đã qua cơn nguy kịch.

Lan tỏa ngọn lửa nhân ái

Không dừng lại ở việc hiến máu cá nhân, với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng đã truyền cảm hứng nhân ái đến toàn lực lượng.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã hiến tặng được 4.400 đơn vị máu. Hiện tại, câu lạc bộ đã phát triển mạnh mẽ với 65 cơ sở trực thuộc và 6.389 thành viên, từng xuất sắc đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022.

Trong khuôn khổ buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: N. Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh, dù y học đã có những bước tiến lớn nhưng vẫn chưa thể tự tổng hợp hay sản xuất nhân tạo ra máu. Chế phẩm máu là một loại “thuốc đặc biệt” mà nguồn cung cấp duy nhất chỉ có thể đến từ những trái tim của những người khỏe mạnh.

Hiện nay, Bệnh viện 19-8 đang bước vào giai đoạn phát triển mũi nhọn, đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu như: Ghép tế bào gốc, can thiệp tim mạch, phẫu thuật ngoại khoa phức tạp... hướng tới đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt trước năm 2030. Sự đồng hành của những giọt máu tình nguyện chính là điểm tựa vững chắc để bệnh viện cứu sống thêm nhiều sinh mạng.