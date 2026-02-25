Theo tờ Times of Israel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 25/2 đã lên tiếng về Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Trump: "Những gì Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran về chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo hay về số người thiệt mạng trong đợt bạo loạn đều không chính xác. Chúng là những lời nói dối lặp đi lặp lại".

Cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran không có đủ khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quốc gia Hồi giáo không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Tasnim

Trong Thông điệp Liên bang công bố hôm 24/1, ông Trump nói ưu tiên của Mỹ vẫn là đạt được một thỏa thuận với Iran bằng biện pháp ngoại giao, nhưng điều kiện tiên quyết là Tehran phải cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho rằng Tehran đang phát triển các loại tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

"Sau chiến dịch không kích của Mỹ hồi năm ngoái, Iran đã được cảnh báo không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm tái xây dựng chương trình vũ khí của mình, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục khởi động lại từ đầu và đang theo đuổi tham vọng của mình", ông Trump nói.

Các phát biểu của ông Trump và Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa hoàn tất 2 vòng đàm phán gián tiếp tại Oman về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng. Nếu không có gì thay đổi, vòng đàm phán thứ 2 sẽ khởi động vào ngày 27/2.