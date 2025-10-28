Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) vừa công bố danh sách 26 ứng viên cho Đội hình tiêu biểu bóng đá thế giới mùa giải 2024/25. Có thể thấy những cái tên nổi bật đều xuất hiện, ngoại trừ sự vắng mặt gây chú ý: chân sút Vinicius.

Lamine Yamal và Vinicus vừa có những khoảnh khắc 'đấu' nhau ở Siêu kinh điển Real Madrid 2-1 Barca. Ảnh: X The Touchline

Trong danh sách, Real Madrid có đến 5 cầu thủ - Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe - nhưng không bao gồm Vinicius, dù anh vẫn có mùa giải tương đối tốt với 24 bàn cùng 16 pha kiến tạo cho Real Madrid trên mọi đấu trường.

Vinicius góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFPro 2023/24, từng thề “sẽ làm gấp 10 lần” sau khi hụt Quả bóng vàng 2024 (Rodri giành chiến thắng) nhưng thực tế cho thấy phong độ anh đã sút giảm hơn.

Đến mùa giải năm nay, tiền đạo này thậm chí còn không đảm bảo suất đá chính dưới thời Xabi Alonso và hay gây ồn ào bên ngoài sân cỏ.

Trở lại với danh sách ứng viên năm nay, dễ hiểu khi ĐKVĐ Cúp C1, PSG có 7 gương mặt được đề cử. Messi và Ronaldo dù không còn ở đỉnh cao phong độ thì vẫn cho thấy khả năng tuyệt vời, với sức ảnh hưởng lớn tại CLB của mình cũng như ở cấp ĐTQG. Và dĩ nhiên, một Lamine Yamal tạo cảm xúc mạnh mẽ trên sân cỏ, chủ nhân Quả bóng bạc 2025, không thể thiếu!

Đội hình tiêu biểu FIFPro 2024/25 sẽ được công bố vào 3/11. Ảnh: FIFPro

Đội hình tiểu biểu FIFPro 2024/25 được bầu chọn bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới, dựa vào thành tích của các ứng viên từ ngày 15/7/2024 đến 3/8/2025, kèm điệu kiện phải tham gia ít nhất 30 trận trong khoảng thời gian đó.

Kết quả sẽ được công bố vào 3/11 tới.

Danh sách cụ thể 26 ứng viên:

Thủ môn

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italia)

Hậu vệ

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, Anh)

Pau Cubarsi (Barcelona , Tây Ban Nha)

Virgil van Dijk (Liverpool, Hà Lan)

Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

Marquinhos (PSG, Brazil)

Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha)

William Saliba (Arsenal, Pháp)

Tiền vệ

Jude Bellingham (Real Madrid, Anh)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Bỉ)

Luka Modric (Real Madrid/AC Milan, Croatia)

João Neves (PSG, Bồ Đào Nha)

Cole Palmer (Chelsea, Anh)

Pedri (Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Federico Valverde (Real Madrid , Uruguay)

Vitinha (PSG, Bồ Đào Nha)

Tiền đạo

Ousmane Dembele (PSG, Pháp)

Erling Haaland (Manchester City, Na Uy)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Pháp)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Raphinha (Barcelona, ​​Brazil)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Bồ Đào Nha)

Mohamed Salah (Liverpool, Ai Cập)

Lamine Yamal (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)