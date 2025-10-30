Xin lỗi tất cả, trừ Alonso

Phải mất gần 3 ngày kể từ Siêu kinh điển, Vinicius Junior mới lên tiếng công khai về phản ứng nóng nảy khi bị thay ra ở phút 72 trận thắng Barcelona 2-1.

Anh làm điều đó qua một thông báo trên mạng xã hội, gửi lời xin lỗi gửi đến tất cả, trừ một người.

Cách xin lỗi của Vinicius không khác nào lời tuyên chiến Alonso. Ảnh: Diario AS

Cầu thủ người Brazil xin lỗi “các madridista”, “đồng đội”, “CLB” và “chủ tịch”. Tuy nhiên, không hề có một dòng nào nhắc tới Xabi Alonso, người hứng chịu cơn giận dữ của anh trước hàng triệu khán giả thế giới.

Thay vì làm dịu tình hình, sự thiếu sót ấy trong lời xin lỗi lại càng khiến bất đồng giữa Vinicius và Alonso thêm căng thẳng.

Hành vi của Vinicius trên sân Bernabeu hôm Chủ nhật vừa qua được xem như một thách thức đối với quyền uy của Alonso.

Thông báo của Vinicius, được công bố sau buổi tập sáng thứ Tư, buổi tập đầu tiên của tuần sau hai ngày nghỉ, khẳng định rằng anh đã “xin lỗi trực tiếp” tại trung tâm huấn luyện trong buổi sáng.

Trong mọi trường hợp, tên của Xabi Alonso hay ban huấn luyện đều không xuất hiện. Real Madrid từ chối bình luận về chi tiết này, song trong nội bộ Valdebebas có nhiều tiếng nói cho rằng việc bỏ qua HLV rõ ràng không giúp khép lại vụ việc.

“Đôi khi cảm xúc lấn át tôi, vì tôi luôn muốn chiến thắng và giúp đỡ đội bóng. Tính cách hiếu thắng của tôi xuất phát từ tình yêu dành cho CLB này và tất cả những gì nó đại diện. Tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu từng giây vì lợi ích của Real Madrid, như tôi vẫn làm từ ngày đầu tiên”, Vinicius giải thích.

Alonso không muốn đi sâu vào vụ việc khi trả lời báo chí sau trận, nhưng khẳng định sẽ nói chuyện với Vinicius. “Tất nhiên”, ông nhấn mạnh nhiều lần.

Năm tháng sau khi ký hợp đồng với Real Madrid, Alonso đang phải đối mặt với đám cháy lớn đầu tiên trong phòng thay đồ, dù đội vẫn dẫn đầu La Liga với 5 điểm nhiều hơn Barca.

“Tôi à? Tôi à? Thưa ông, thua ông! Tôi sao? Lúc nào cũng là tôi. Tôi sẽ rời đội. Tôi đi, tốt hơn là tôi đi!”, cầu thủ người Brazil hét lên đầy tức giận, rời sân và thẳng vào đường hầm thay vì ngồi lại trên băng ghế dự bị như quy định.

Đó được xem là hành động thiếu tôn trọng nhất từ trước tới nay của Vinicius với Alonso, càng nghiêm trọng hơn khi nó xảy ra ngay tại sân nhà và trong khung giờ vàng của Siêu kinh điển.

Mối quan hệ căng thẳng

Hôm thứ Hai, một số nguồn tin trong CLB cố gắng hạ nhiệt vụ việc: “Cậu ấy nóng tính là vậy, nhưng là một chàng trai tốt, có tấm lòng”. Real Madrid khẳng định không có án phạt nội bộ nào.

Vài tuần trước, khi bắt đầu lộ rõ việc Vinicius không còn được ưu ái như thời Carlo Ancelotti, từ các văn phòng của CLB có những lời đồn rằng các quyết định của Alonso không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận cao nhất.

Phản ứng của Vinicius là rất mạnh mẽ. Ảnh: EFE

Khi đó, Vinicius đã có những dấu hiệu khó chịu mỗi lần bị thay ra. Gần đây, sự bất mãn của anh và một số cầu thủ khác với Alonso càng trở nên rõ ràng, đặc biệt là Valverde, Endrick.

Trong vài tuần, Vinicius liên tục thể hiện công khai sự bực bội và tức giận vì vai trò giảm sút của mình trong đội hình, cho tới khi bùng nổ hôm Chủ nhật.

Trong 4 mùa giải dưới thời Ancelotti, Vinicius được chơi trọn vẹn 53,6% số trận anh đá chính (96/179). Với Xabi Alonso, con số ấy chỉ là 3 trong 10 trận (30%).

Dưới thời Carletto, anh chỉ bị rút khỏi sân trước phút 80 trong 10% số trận đá chính (18 lần). Với Xabi, điều này đã xảy ra 6 lần, tức 60%.

Mẫu thống kê dưới thời Alonso còn nhỏ, nhưng đủ cho thấy cục diện đã đổi chiều với cựu tài năng trẻ Flamengo, người thăng hoa ở Bernabeu khi được Ancelotti tin tưởng và che chở.

Mâu thuẫn công khai và đã được xác nhận này tiếp tục bao trùm bầu không khí Valdebebas, làm mờ đi dư âm chiến thắng của Real Madrid trong trận Siêu kinh điển, đồng thời đặt ra vấn đề lớn với Alonso trong tương lai.