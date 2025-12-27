Từ các mô hình cụ thể, gần dân, vì dân, công tác dân vận trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố.

Những điểm sáng từ cơ sở

Xã Thanh Miện, nằm ở phía Tây thành phố Hải Phòng, đối mặt với thách thức lớn khi lượng rác thải sinh hoạt (đặc biệt là rác hữu cơ) chiếm tới 60 - 70%, gây ô nhiễm và tốn kém chi phí xử lý. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chủ động triển khai mô hình "Phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng chế phẩm IMO".

Bà con nông dân xã Kiến Thụy chăm sóc và thu hoạch các loại rau màu vụ đông.

Để mô hình đi vào đời sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Miện đã kiên trì tuyên truyền, tập huấn "cầm tay chỉ việc" cho từng hội viên. Đến nay, toàn xã đã có trên 600 hộ thực hiện phân loại rác và 350 thành viên tích cực sử dụng chế phẩm IMO. Kết quả thu được thật ấn tượng: hàng nghìn lít nước từ rác thải ủ men đã được tái sử dụng để tưới cây, khử mùi chuồng trại và làm sạch nguồn nước ao hồ. Mô hình không chỉ tạo chuyển biến trong nếp sống văn minh mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về một môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trong phát triển hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn nhất. Tuy nhiên, tại dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua quận Dương Kinh), "Dân vận khéo" đã trở thành lời giải cho bài toán này. Với diện tích thu hồi hơn 35,8 ha liên quan đến 465 tổ chức, cá nhân và 101 hộ dân thuộc khu tái định cư, áp lực lên chính quyền là rất lớn.

Vận dụng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", chính quyền địa phương đã triển khai mô hình dân vận mềm dẻo nhưng kiên quyết. Việc niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, phương án bồi thường và trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân đã tạo ra sự minh bạch tuyệt đối. Nhờ đó, người dân hiểu rõ ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án quốc gia, tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không xảy ra khiếu kiện phức tạp, đảm bảo tiến độ thi công.

Bên cạnh môi trường và hạ tầng, "Dân vận khéo" còn gắn liền với phong trào phát triển kinh tế. Điển hình là tấm gương ông Đào Hữu Thuân, ở thôn Vĩnh Lại, xã Mao Điền. Trên diện tích trồng lúa năng suất thấp, ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình VAC với trọng tâm là gà đẻ trứng thương phẩm.

Từ một trang trại nhỏ ban đầu, đến nay ông đã mở rộng quy mô lên 2 ha với 70.000 con gà, sản xuất hơn 16 triệu quả trứng mỗi năm, mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, sản phẩm của ông đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại của ông còn tạo việc làm ổn định cho 18 lao động địa phương với mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. Đây là minh chứng cho việc dân vận khéo gắn với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hướng tới tương lai bền vững

Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc huy động sức dân, phát huy nội lực và tạo sự đồng thuận xã hội, trở thành một trong những nhân tố then chốt thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI xác định mục tiêu đến năm 2030: có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn tới, các tiêu chí ngày càng cao hơn, quy mô dân số và diện tích mở rộng hơn, đặt ra những thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, với nền tảng là sự đồng thuận của lòng dân, Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của công tác "Dân vận khéo". Coi lợi ích của nhân dân là mục tiêu tối thượng, "Dân vận khéo" sẽ mãi là chìa khóa mở ra sự thành công, đưa Hải Phòng vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc.