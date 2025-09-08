Tại triển lãm thành tựu đất nước, Bộ Quốc phòng dành riêng một khu vực trưng bày các loại súng tiểu liên, trung liên, súng bắn tỉa và đạn pháo do nhà máy Z111 sản xuất.
Bước sang tuần thứ ba của Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" (tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Hà Nội), dù thời tiết nắng nóng nhưng số lượng người dân đến tham quan vẫn rất đông.
Đặc biệt, không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng ở triển lãm vẫn thu hút số lượng người rất lớn đến trải nghiệm bắn súng và xem các mẫu súng được trưng bày.
