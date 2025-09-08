Bước sang tuần thứ ba của Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" (tại Trung tâm triển lãm Việt Nam, Hà Nội), dù thời tiết nắng nóng nhưng số lượng người dân đến tham quan vẫn rất đông.

Đặc biệt, không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng ở triển lãm vẫn thu hút số lượng người rất lớn đến trải nghiệm bắn súng và xem các mẫu súng được trưng bày.

Bộ Quốc phòng dành riêng một khu vực trưng bày các loại súng tiểu liên, trung liên, súng bắn tỉa và đạn pháo do nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất.

Trong đó có một số loại súng mới được công bố hoặc xuất hiện gần đây, như như súng bắn tỉa SBT-7MK4.

Đây là loại súng lần đầu được mang ra triển lãm, có cỡ đạn 7,62 mm, tầm bắn hiệu quả 460m. Tốc độ đầu đạn của súng là 850m/giây, mỗi hộp đạn có 10 viên. Súng mới được sản xuất loạt nhỏ để đưa vào huấn luyện cho các lực lượng như đặc nhiệm của Tổng cục 2, trường đào tạo bắn tỉa.

Ngoài ra, không gian trưng bày còn có súng ngắn SN19 (thứ 3 từ trên xuống) với điểm đặc biệt là sử dụng vật liệu composite, giảm khối lượng của khẩu súng còn 0,7kg so với các mẫu súng K54 nặng 0,9kg. Súng được trang bị các rãnh để lắp khí tài như kính ngắm bắn và đèn pin, thích hợp sử dụng cho lính bộ binh, đặc nhiệm.

Trong ảnh là súng bắn tỉa SBT-7,62M2 dài hơn 1,2m, khối lượng 5,8kg, sơ tốc đầu đạn 800m/giây. Súng có tầm bắn hiệu quả trong khoảng cách 800m nhưng có độ trụ 4cm/100m, giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu cho chiến sĩ.

Tổ hợp súng và đạn chống tăng.

Súng cao xạ 12,7mm SCX-12,7V dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm thấp, các mục tiêu mặt đất, mặt nước.

Trong ảnh là các loại đạn ngắn, đạn cao xạ, đạn pháo hải quân. Từ nhiều năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tự chủ được các loại phóng, thuốc nổ, hợp kim đồng, hợp kim nhôm để chế tạo đạn dược mà không cần nhập khẩu...

... Từ đó tăng cường năng lực tự chủ, tự cường và giảm chi phí ngân sách.