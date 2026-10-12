Hai đảng đối lập tại Đức đã kêu gọi Berlin chấm dứt các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt gây sức ép lên người tiêu dùng trong nước.

Đài RT ngày 12/10 đưa tin, Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) mới đây đã kêu gọi chính quyền Berlin thực hiện một thỏa thuận về dầu diesel với Nga tương tự Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai đảng AfD và BSW, hiện chiếm đa số tại nghị viện bang Saxony-Anhalt, đang phối hợp soạn thảo một nghị quyết chung yêu cầu chấm dứt các lệnh trừng phạt Nga và hỗ trợ tài chính cho Kiev. Động thái này thách thức chính sách trừng phạt của Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt, gây thêm sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Nghị quyết này sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 14/10.

Một trạm xăng ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: Xinhua

"Đức cũng cần một thỏa thuận dầu diesel với Nga. Các lệnh trừng phạt đã thất bại trên mọi phương diện và gây tổn hại cho chính nước Đức. Chúng ta cần những chính sách quan tâm đến Köthen nhiều hơn là Kiev", Phó chủ tịch BSW Claudia Wittig cho biết.

Bà Wittig nhấn mạnh rằng Berlin không nên chỉ hướng tới một thỏa thuận mua nhiên liệu riêng lẻ, mà còn cần nối lại việc nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga một cách thường xuyên để phục vụ ngành công nghiệp trong nước.

Trong khi đó, đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel cũng hoan nghênh thỏa thuận của Tổng thống Trump với Moscow, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Merz làm suy yếu nền kinh tế Đức bằng các lệnh trừng phạt và việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với giá cao. "Đó mới là cách làm đúng đắn. Chúng ta cần ưu tiên lợi ích của Đức thay vì leo thang căng thẳng", bà Weidel nói.

Ngược lại, chính phủ của Thủ tướng Merz đã bác bỏ mọi khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.