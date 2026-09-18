Theo đài RT, Thủ tướng Merz, người từng được coi là một trong những chính trị gia Đức thân Mỹ nhất, đã nhiều lần bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề khác nhau, từ cuộc xung đột Iran cho đến các chính sách đối nội của Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trò chuện với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Washington vào tháng 3/2026. Ảnh: Global Look Press

"Kỷ nguyên của tình hữu nghị vô điều kiện xuyên Đại Tây Dương có lẽ sẽ chấm dứt trong tương lai gần. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự thay đổi trong thái độ chính trị ở phía bên kia Đại Tây Dương cũng như sự thay đổi trong cách nhìn nhận về liên minh xuyên Đại Tây Dương, những điều có lẽ trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới", ông Merz hôm 17/9 phát biểu trước các thành viên cùng đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại một sự kiện vận động tranh cử ở thủ đô Berlin, Đức trước thềm cuộc bầu cử nghị viện bang diễn ra vào cuối tuần này.

Hồi tháng 4, ông Merz từng nhận định Mỹ thiếu một chiến lược nhất quán tại Trung Đông và đã bị Iran "làm cho bẽ mặt" trong cuộc xung đột với quốc gia Hồi giáo. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Trump khuyến nghị ông Merz hãy tập trung vào việc "chấn chỉnh đất nước đang rệu rã của mình”.

Một tháng sau, vị Thủ tướng Đức từng có thời gian làm việc cho tập đoàn tài chính khổng lồ BlackRock của Mỹ cho biết ông không còn coi Mỹ là "miền đất của những cơ hội" như trước nữa. Ông Merz nói thêm rằng mình sẽ khuyên các con không nên đến đó để làm việc hay học tập.

Mùa hè năm nay, ông Merz đã cảnh báo chính quyền Mỹ không được can thiệp vào các cuộc bầu cử của Đức. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai chương trình tài trợ trị giá gần 5 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án tăng cường khả năng chống chịu của nền dân chủ, thượng tôn pháp luật, tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền tại châu Âu.

"Đã đến lúc chúng ta cần tự mình gánh vác nhiều trách nhiệm hơn", ông Merz nói hôm 17/9 khi bảo vệ quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của Đức. Ông cũng khẳng định Berlin sẽ tăng cường năng lực quân sự và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bất chấp "cuộc khủng hoảng mang tính cấu trúc" đang diễn ra trong chính nền kinh tế Đức.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, ông Trump đã áp thuế lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ và tiếp tục chỉ trích gay gắt các chính sách nhập cư của châu Âu. Tổng thống Mỹ cũng khơi lại kế hoạch mua lại đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đồng thời công kích cá nhân ông Merz vì những chỉ trích liên quan đến cuộc xung đột Mỹ - Iran và thậm chí đánh giá ông Merz đang "làm rất tệ" vai trò thủ tướng.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chỉ trích "bức tường ngăn cách", tức lập trường từ chối hợp tác lâu nay của các đảng phái chính thống tại Đức, bao gồm cả đảng CDU của ông Merz với đảng "Lựa chọn vì nước Đức" (AfD) có quan điểm chống nhập cư, hiện là đảng lớn thứ 2 tại Quốc hội Đức (Bundestag).

Hồi tháng 5 năm nay, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 lính trong số hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức, động thái làm gia tăng thêm căng thẳng trong quan hệ quân sự giữa hai nước đồng minh truyền thống này.