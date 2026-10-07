Công an TP Hà Nội khởi tố 21 bị can trong đường dây sản xuất, san chiết, đóng gói và buôn bán filler, botox, meso cùng nhiều sản phẩm sử dụng trong thẩm mỹ, với doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Một số tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TPHCM. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc, gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Cơ quan chức năng xác định Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đức được cho là thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua filler, botox và các sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Một số bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, ngoài hàng thành phẩm, Đức còn mua các loại hàng bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với những sản phẩm này, Đức mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Sau khi hoàn thiện, số hàng hóa được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TPHCM để bảo quản, phân phối. Từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Số hàng hóa được lưu giữ tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế ban hành Kết luận định giá tài sản số 05-KL/HĐĐGTSTXTTTHS, xác định tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là 74,075 tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh, Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” (là thuốc, thiết bị y tế), đồng thời khởi tố 21 bị can.

Trong đó, Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.