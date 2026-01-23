Chiều nay, tham dự phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng có các đại biểu khách mời là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 4 đến khóa 8; các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu.

Tham dự phiên bế mạc Đại hội 14 còn có các vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài gửi đại hội. Từ phiên khai mạc đến nay, đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng, trong đó có 58 chính đảng, 11 tổ chức quốc tế và khu vực, 62 cá nhân, 120 tổ chức nhân dân, địa phương nước ngoài và 88 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư chúc mừng.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ra mắt đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến.

Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử.

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 13 KHÔNG TÁI CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 14:

1. Ông Lương Cường

2. Ông Phạm Minh Chính

3. Ông Nguyễn Hòa Bình

4. Ông Phan Đình Trạc

5. Ông Nguyễn Văn Nên

6. Ông Nguyễn Xuân Thắng

7. Ông Nguyễn Đức Hải

8. Ông Bùi Thanh Sơn

9. Ông Hồ Đức Phớc

10. Lê Minh Hoan

11. Lê Thành Long

12. Ông Trần Hồng Hà

13. Ông Trần Quang Phương

14. Ông Mai Văn Chính

15. Ông Bùi Minh Châu

16. Ông Châu Văn Minh

17. Ông Đào Ngọc Dung

18. Ông Đoàn Hồng Phong

19. Ông Dương Thanh Bình

20. Ông Dương Vân Trang

21. Bà Giàng Páo Mỷ

22. Ông Hoàng Đăng Quang

23. Ông Hoàng Xuân Chiến

24. Ông Huỳnh Chiến Thắng

25. Ông Huỳnh Thành Đạt

26. Ông Lại Xuân Môn

27. Ông Lê Huy Vịnh

28. Ông Lê Trường Lưu

29. Ông Lữ Văn Hùng

30. Ông Nguyễn Đức Thanh

31. Ông Nguyễn Hoàng Anh

32. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

33. Ông Nguyễn Quang Dương

34. Bà Nguyễn Thúy Anh

35. Ông Nguyễn Văn Danh

36. Ông Nguyễn Văn Hùng

37. Ông Nguyễn Văn Lợi

38. Ông Nguyễn Chí Dũng

39. Ông Phạm Viết Thanh

40. Ông Trần Quốc Cường

41. Ông Trần Quốc Tỏ

42. Ông Trần Văn Rón

43. Ông Trần Văn Sơn

44. Ông Võ Minh Lương

45. Ông Võ Văn Dũng

46. Ông Vũ Hải Sản

47. Ông Vũ Hồng Thanh

48. Ông Y Vinh Tơr

49. Ông Phan Như Nguyện

50. Ông Huỳnh Quốc Việt