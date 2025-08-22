Theo danh sách trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2025, thủ khoa của trường là em Trần Đức Tài, ngành Y khoa, đạt điểm tuyệt đối 30 (Toán - Hóa - Sinh đều 10 điểm). Tài cũng là thủ khoa khối B00 cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, ngành Y khoa có 434 thí sinh trúng tuyển. Trong đó có 7 thí sinh có điểm xét tuyển 30. Trong số này có 6 thí sinh được cộng điểm. Riêng thí sinh Trần Đức Tài đạt 30 điểm do cả 3 môn Toán - Hóa - Sinh đều đạt điểm 10. Trần Đức Tài là học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - một trường tư thục nổi tiếng ở TPHCM.

Thủ khoa Trường Đại học Y Dược TPHCM là em Trần Đức Tài, ngành Y khoa, đạt điểm tuyệt đối 30. Tài cũng là thủ khoa khối B00 cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (thứ tự số 4).

Ngành Răng - Hàm - Mặt có 128 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 29,54.

Ngành Y học Dự phòng có 115 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 25,75.

Ngành Y học Cổ truyền có 230 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 28,07.

Ngành Dược học có 597 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 29,45.

Ngành Hóa dược có 65 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 28,7.

Ngành Điều dưỡng có 220 thí sinh trúng tuyển; Ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức có 130 thí sinh; Hộ sinh có 131 thí sinh; Dinh dưỡng có 87 thí sinh; Kỹ thuật phục hình răng có 42; Kỹ thuật xét nghiệm y học có 170; Kỹ thuật hình ảnh y học có 94; Kỹ thuật phục hồi chức năng có 109; Y tế công cộng có 96; Công tác xã hội có 61.

Xem danh sách trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM tại đây