Từ những cái tên đầu tiên

Dự kiến trong ngày 11/3, trước khi vòng 16 V-League khởi tranh, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng.

Dù danh sách chính thức chưa được công bố, nhưng phía CLB CAHN đã hé lộ một số cái tên gần như chắc chắn góp mặt trong đợt tập trung này. Theo đó, các cầu thủ Văn Đô, Văn Hậu, Đình Trọng, Cao Quang Vinh, Quang Hải, Việt Anh và Nguyễn Filip đều được triệu tập.

Nhiều cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam

Sự xuất hiện dày đặc của các cầu thủ CAHN trong danh sách lần này không phải điều khó hiểu. Đội bóng ngành công an đang là một trong những tập thể ổn định và có chiều sâu bậc nhất tại V-League mùa giải năm nay.

Bên cạnh đó, việc HLV Kim Sang Sik ưu tiên những cầu thủ đang thi đấu cùng nhau ở cấp CLB cũng là điều hợp lý. Khi thời gian chuẩn bị cho hai trận đấu không quá dài, một bộ khung có sẵn sự ăn ý có thể giúp tuyển Việt Nam nhanh chóng ổn định chiến thuật cũng như lối chơi. Với những gì CAHN đang thể hiện, việc họ đóng góp lực lượng đông đảo ở đợt tập trung lần này là hoàn toàn xứng đáng.

Tới bất ngờ với Nguyễn Filip

Trong số những cái tên kể trên, sáu cầu thủ đầu tiên gần như không gây nhiều bất ngờ. Ngay cả việc Đình Trọng hay Văn Hậu lần đầu được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng có thể lý giải bởi kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, trường hợp của Nguyễn Filip lại tạo ra không ít lấn cấn. Thủ môn từng nhiều năm thi đấu tại châu Âu vẫn được đánh giá cao về chuyên môn, phản xạ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng nếu nhìn vào phong độ thực tế ở mùa giải này, màn trình diễn của Nguyễn Filip chưa thật sự thuyết phục.

Giới chuyên môn vẫn hơi lấn cấn với trường hợp Nguyễn Filip

Không ít trận đấu tại V-League, hay sân chơi châu lục thủ thành số một của CLB CAHN đã mắc những sai lầm khá sơ đẳng, khiến đội nhà đánh rơi điểm số hoặc không thể bảo toàn mành lưới.

Dĩ nhiên, HLV Kim Sang Sik chắc chắn phải có lý do khi tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn mang hai dòng máu Séc – Việt. Một trong những lý do là hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới có thể được xây dựng dựa trên bộ khung của CAHN. Khi đó, việc sử dụng một thủ môn quen thuộc với các hậu vệ phía trước sẽ giúp tăng sự ăn ý trong khâu tổ chức phòng ngự.

Ngoài ra, yếu tố thể hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế hay khả năng chơi chân của Nguyễn Filip cũng có thể là những điểm cộng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc cân nhắc. Dẫu vậy, nếu xét thuần túy về phong độ ở thời điểm hiện tại, thật khó khẳng định Nguyễn Filip đang vượt trội so với những thủ môn khác của bóng đá Việt Nam.

Vì thế, gọi sự góp mặt của thủ thành này trong danh sách tuyển Việt Nam là bất ngờ, thậm chí có phần lấn cấn, cũng không phải nhận định quá lời. Và có lẽ, chính Nguyễn Filip sẽ phải chứng minh lựa chọn của HLV Kim Sang Sik là đúng trong những trận đấu sắp tới.