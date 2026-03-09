“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với tuyển Nhật Bản có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

“Chúng tôi từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ nhằm có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo trước trận đấu.

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác, mà tập trung cho trận đấu với Nhật Bản.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Theo HLV Mai Đức, sau trận gặp Đài Loan (TQ), các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17h00 (16h00- giờ Việt Nam) nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 10/3.

Video tuyển nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (Trung Quốc), nguồn TV360.