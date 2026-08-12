Ngày 12/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Bình Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trịnh Duy Linh. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo Công an xã Bình Minh, cơ quan điều tra đang chờ kết luận định giá 2 bánh xe ô tô mà Linh bị cáo buộc lấy trộm để có căn cứ xem xét, xử lý và khởi tố bị can theo quy định.

Trước đó, ngày 7/8, Công an xã Bình Minh tiếp nhận đơn trình báo của anh T.H.C. về việc chiếc ô tô của anh đỗ tại khu đô thị Thanh Hà bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức truy xét nóng.

Lực lượng chức năng đồng thời rà soát hệ thống camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Khoảng 6 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định Trịnh Duy Linh là người liên quan đến vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận đã tháo trộm 2 bánh xe ô tô của anh C. Đồng thời, người này khai nhận đã thực hiện một số vụ việc tương tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.